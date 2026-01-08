Apple podría revolucionar la fotografía móvil con el iPhone: aplicaría una tecnología de fotos multiespectrales

Con los iPhone 17 aún recientes en España y con la mirada puesta en los futuribles iPhone 20 aniversario, no son pocos los que creen que el futuro de estos teléfonos es brillante, como mínimo.

Se ha dado un reciente rumor respecto a una función futura que marcaría un antes y un después en los iPhone. Según un leaker, Apple está explorando la llamada fotografía multiespectral.

O más bien, la inclusión de la tecnología para crear imágenes multiespectrales en futuros sensores de iPhone. Una modalidad poco explorada en fotografía, y que difiere mucho de la modalidad tradicional.

Los iPhone procesarían imágenes multiespectrales

Primero, hemos de entender qué son las imágenes multiespectrales o, en su defecto, la toma de imágenes con esta metodología, que se sale de la tangente respecto a la fotografía tradicional.

La fotografía actual y los sistemas que reciben y capturan luz como los sensores de las cámaras digitales se basan en receptores RGB que capturan la escena en tres canales de color.

Modelo aditivo de los canales RGB. Wikimedia Wikimedia

Estos canales son el rojo (R), el verde (G) y el azul (B). Estos tres canales se combinan para formar una imagen en color, partiendo siempre del negro, el equivalente a la ausencia de luz.

La imagen multiespectral cambia completamente esta idea. En lugar de basarse únicamente en estos canales, captura datos de imágenes dentro de rangos de longitud de onda específicos, a través del espectro electromagnético.

La idea de esta modalidad de toma de imágenes es la de registrar información de una escena más allá de la luz visible que percibe el ojo humano únicamente.

Algunos de los rangos que se abarcan incluyen por supuesto la luz visible (el rojo, el verde y el azul), el ultravioleta y el infrarrojo cercano, entre otras.

Ejemplo de una fotografía espectral, de la Bahía de Santander en Cantabria. Corso Wikimedia Commons

Tiene varias aplicaciones, como la observación de imágenes obtenidas desde el espacio, para evaluar la salud de los cultivos en agricultura o para estudiar tejidos en medicina.

El leaker Digital Chat Station relató que Apple está evaluando seriamente incluir componentes de procesamiento de imágenes multiespectrales en la cadena de suministro.

Eso sí, sin pruebas de desarrollo establecidas aún. Por ende, todo apunta a que Apple aún estaría sopesando esta idea, con avances muy tempranos o ideas simplemente exploratorias.

El beneficio directo de aplicar esta tecnología a un iPhone sería la detección de información que sería invisible para nuestros ojos y para sensores fotográficos convencionales.

Cámaras del iPhone 15 Pro Chema Flores Omicrono

Por ejemplo, el iPhone podría diferenciar mejor los tipos de materiales y superficies captados en la escena. Incluso podría analizar la forma en la que estos reflejan la luz en varias longitudes de onda.

De esta forma, el teléfono podría distinguir de forma más profunda materiales como las telas, las superficies reflectantes de la luz o la vegetación, para mejorar aspectos fotográficos fundamentales.

Es decir, que el iPhone no arrojaría imágenes multiespectrales completas, sino que estas servirían para mejorar el procesamiento de las imágenes y apoyarse en la fotografía computacional.

El problema es obvio, por otro lado. Esta modalidad requiere hardware especial que se traduce en sensores más complejos y costosos. Esto podría afectar al coste de los teléfonos o modificar la distribución interna.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo Omicrono

Es muy difícil pensar en un iPhone 18 que incluya esta tecnología, por lo que es lógico razonar que tardaremos en ver esta idea aplicada a un dispositivo comercial.