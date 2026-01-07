Lo último de HP es una genialidad: un PC dentro de un teclado inalámbrico que podrás llevar a todas partes

España asiste a un CES 2026 cargado de novedades, con muñequeras para controlar robots, monitores gaming 3D sin necesidad de gafas y mucha IA.

Las firmas se pelean por sorprender en el evento y la última en hacerlo es HP con su HP EliteBoard G1a, un ordenador compactado en nada menos que un teclado.

Este dispositivo, al menos a primera vista, aparenta ser un teclado típico de oficina, pero incluye altavoces, RAM, almacenamiento y puertos de PC, así como un procesador.

El PC oculto dentro de un teclado de oficina

El EliteBoard G1a es un ordenador completo empacado dentro de un teclado de oficina típico. En su interior nos encontramos con un ordenador de placa única completo.

Además de soportar procesadores AMD Ryzen AI 300, incorpora gráficas integradas Radeon 800M para conectar el dispositivo a pantallas externas con un simple USB-C.

HP EliteBoard G1a. HP Omicrono

Incluye por cierto un ratón Bluetooth ya preemparejado para funcionar y una batería interna opcional de 32 Wh, para cambiar entre espacios de trabajo sin necesidad de tener que reiniciar.

Otras bondades abarcan un sensor de huellas dactilares, un sistema de bloqueo con cable Kensington y un set completo de teclas en formato de tamaño completo.

Por cierto, un detalle interesante es que el HP EliteBoard G1a es un ordenador protegido para el día a día, ya que puede sobrevivir derrames de líquidos y pequeños golpes.

El ordenador es totalmente configurable, con opciones de hasta 2 TB de almacenamiento integrado y 64 GB de memoria RAM DDR5 en ranuras SODIMM.

HP EliteBoard G1a. HP Omicrono

Todo el conjunto puede pesar hasta 726 gramos y durar, con su batería de 32 Wh, un máximo de tres horas y media. También se ofrece una versión con cable desmontable que añade puertos al conjunto.

Obviamente el desempeño que tendrá este dispositivo será muy reducido respecto a otras opciones del mercado, aunque servirá para hacer trabajo básico de oficina y tareas de IA sencillas.

La mayor virtud del EliteBoard G1a no es otra que el tamaño. Llevar un PC completo en forma de teclado, resistente a salpicaduras y que cabe en cualquier mochila es sin duda un gran argumento de venta.

De momento, HP no ha confirmado el precio ni de la versión más básica ni de sus posibles configuraciones. Es de esperar que este dispositivo aparezca en el mercado a lo largo del 2026.