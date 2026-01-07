El iPhone 17e estaría a la vuelta de la esquina: Apple comienza la producción con una gran novedad de diseño

Tras su presentación en España en febrero del año pasado, el iPhone 16e se ha postulado como el móvil más económico del catálogo de Apple. Ya hay rumores sobre su futuro sucesor.

Ya se han dado rumores recientes sobre la llegada del futurible iPhone 17e a principios de año, con las novedades justas para no canibalizar a los iPhone 17 presentados en septiembre.

Un leaker chino ha asegurado que el iPhone 17e, que se quitará de encima completamente el 'notch', entrará en producción en masa en apenas unos días.

El iPhone 17e está más cerca que nunca

Así lo revelan Macworld y AppleInsider, citando al filtrador 'Smart Pikachu'. Este ha asegurado que tras el Consumer Electronic Show (CES), comenzará la producción.

Concretamente, la feria acabará el próximo día 9 de enero, por lo que es posible que veamos el teléfono lanzarse oficialmente en unas pocas semanas.

iPhone 16e Chema Flores Omicrono

Se estima que el iPhone 16e comenzó a producirse el 8 de enero de 2025, por lo que Apple sería extremadamente puntual a su cita de renovar su teléfono más económico.

Según las publicaciones chinas del filtrador, el iPhone 17e mantendría la línea relativamente económica del iPhone 16e, apuntando a competir contra teléfonos de gama alta más básicos.

Siempre, obviamente, rebajando el precio respecto al iPhone 17 estándar, que sigue siendo el móvil de inicio de la nueva gama iPhone 17 lanzada hace meses.

Obviamente, no es una información confirmada. De hecho, debemos recordar que el iPhone 16e fue la renovación de los ya extintos iPhone SE.

Inteligencia Visual de Apple Intelligence Chema Flores Omicrono

Los iPhone SE eran los dispositivos más básicos de Apple, los modelos de entrada al ecosistema que, hasta el momento, reutilizaban piezas de móviles más viejos pero con mejores características.

La clave está en que los iPhone SE 3 y 16e tuvieron períodos considerablemente largos entre cada uno de los lanzamientos.

Por ejemplo, los iPhone SE de tercera generación se lanzaron en marzo del 2022, mientras que los iPhone 16e llegaron a inicios del 2025. Apenas 3 años.

Si Apple se decide a lanzar un nuevo iPhone 17e no solo confirmaría el lanzamiento anual de móviles baratos, sino que rompería este ciclo de renovaciones escasas en el tiempo.

iPhone 16e Apple Omicrono

En lo estético, el mayor cambio que incluirían los iPhone 17e sería la ausencia de un notch o muesca en pantalla para adoptar, finalmente, la Dynamic Island.

Eso sí, con marcos de pantalla sustancialmente más gruesos respecto a lo visto en los iPhone 17. Así, sería posible ver la misma pantalla de los iPhone 15 en el 17e.

El resto de características sería prácticamente idénticas. Mismo chasis, misma tecnología OLED a 60 Hz, mismo sensor de 48 megapíxeles y mismo botón de acción.

Se cree que Apple podría incluir imanes MagSafe en el iPhone 17e e incluir los nuevos chips C1X de los iPhone 17, aunque todo esto está más en el terreno de la duda.

iPhone 16e Apple Omicrono

El aspecto estético, idéntico al de los iPhone 14 y 13, seguiría manteniéndose. Está por ver si Apple decide descontinuar el 16e o si por el contrario, le baja todavía más el precio.