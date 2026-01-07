El invento que potencia el calor de los radiadores: se instala muy fácil, reduce la factura de la luz y calienta la casa más rápido

La borrasca Francis, que comenzó el primer día de 2026, ha desencadenado un episodio invernal con lluvias, nieve y un acusado descenso de las temperaturas en buena parte de España, haciendo que el frío intenso se instale en muchas zonas y que el uso de los radiadores se dispare. Un sistema de calefacción tradicional cuya capacidad para calentar la vivienda puede aumentarse gracias a un invento.

Es el caso de EcoCalm, un dispositivo que no es realmente nuevo, pero que vuelve a estar en boca de todos en plena ola de frío. Se trata de un pequeño ventilador cuyo pack de tres unidades se puede comprar por 76,49 euros que reduce la factura, calienta la casa más rápido y se instala fácilmente en apenas unos minutos, sin herramientas ni obras.

Según lo definen sus creadores, EcoCalm es un pequeño ventilador para radiadores de columna que está diseñado para aumentar la eficiencia de la calefacción y la temperatura ambiente, además de ahorrar hasta un 20% en gastos de calefacción en condiciones de uso óptimas.​

Se instala fácilmente

Este sistema se presenta como una alternativa muy sencilla de colocar para potenciar el rendimiento de los radiadores de casa. El ventilador se fija directamente al radiador y acelera la convección térmica para calentar la habitación más rápidamente y reducir el consumo necesario para alcanzar la misma temperatura.

Según las pruebas realizadas por sus creadores, este sistema es capaz de ahorrar hasta un 20 % en los gastos de calefacción ofreciendo un calor mejor distribuido en la casa. El concepto es tanto sencillo como eficaz: mover el aire caliente acumulado en torno al radiador para aprovecharlo mejor en el conjunto de la estancia.​

Los ventiladores EcoCalm. Amazon Omicrono

EcoCalm puede aspirar el aire frío situado entre las columnas del radiador y lo impulsa hacia la habitación, acelerando así la convección natural. Por su parte, el radiador alcanza más rápidamente la temperatura deseada y el calor se difunde de forma más uniforme por toda la casa, lo que permite mantener una sensación de confort con menos tiempo de funcionamiento.​

Y esto se traduce, según el fabricante, en menos tiempo de calentamiento, menos consumo de energía y un mayor confort térmico en casa. También puede contribuir a reducir el desgaste del sistema de calefacción al evitar que tenga que trabajar durante tantas horas seguidas.​

Una de las claves de este sistema es que integra un termostato inteligente, que permite un control más completo al medir la temperatura del calentador. En el modo 'ECO', el termostato se activa automáticamente y el ventilador para el radiador se enciende a 30 °C y se apaga a 26 °C, con una velocidad estándar de 1, para no desperdiciar energía moviendo aire cuando el radiador aún no está caliente.​

EcoCalm viene igualmente con tres velocidades diferentes para satisfacer las diferentes necesidades de uso del usuario y, cuando opera en la primera de ellas, ofrece un nivel de ruido muy bajo, por lo que no molesta ni interfiere en el trabajo durante el día ni en el sueño nocturno. Incluso a velocidad 3, el ruido es mínimo, similar al soplo de un ventilador de ordenador doméstico, según la marca.​

Duradero y seguro

Los ventiladores EcoCalm cuentan con otra serie de ventajas. La primera de ellas es que están hechos de material respetuoso con el medioambiente y diseñado para soportar el calor del radiador durante largas horas de funcionamiento, por lo que resultan resistentes, duraderos y seguros.​

El dispositivo incluye unos potentes imanes que hacen que se fijen de manera estable al radiador, sin tornillos ni pegamento, y pueden colocarse uno al lado del otro o por separado, según el tamaño del radiador. Esto permite adaptar la cantidad de ventiladores a la longitud del radiador y retirarlos fácilmente si se necesita limpiarlos o moverlos a otra habitación.​

Los ventiladores EcoCalm en un radiador. Amazon Omicrono

EcoCalm también está recomendado para usarse en habitaciones de hasta 40 metros cuadrados y está diseñado para adaptarse a la mayoría de los radiadores metálicos: de hierro fundido, tubulares o de aceite.

Un invento que proporciona una solución de calentamiento rápida y relativamente económica, y que es de tener en cuenta ante el constante aumento de los precios de la energía, convirtiendo un radiador clásico en un sistema de calefacción más reactivo y homogéneo, sin necesidad de obras ni conexiones complicadas.

No es el único invento de este tipo, ya que en el mercado se pueden encontrar una variedad de ventiladores que se usan como sistemas para potenciar el calor de los radiadores, como uno casero que ahorra electricidad y otro que es totalmente silencioso.También existen alternativas como un reflector que se coloca fácilmente o una tecnología española con la que rebajar las facturas un 60%.

Además de dispositivos como EcoCalm, la base del ahorro sigue estando en el uso eficiente de la calefacción y en el buen aislamiento del hogar. Purgar los radiadores al inicio del invierno, evitar cubrirlos con muebles o cortinas, sellar filtraciones de aire en ventanas y puertas, y mantener una temperatura estable en torno a 19‑21 grados son medidas que pueden reducir la factura sin necesidad de grandes inversiones.

Complementar estas prácticas con soluciones como ventiladores para radiadores, reflectores térmicos o tecnologías de gestión inteligente permite exprimir al máximo cada kilovatio consumido.​ Conviene, en cualquier caso, matizar que el ahorro real que se obtenga con EcoCalm o con otros sistemas similares dependerá del tipo de instalación de calefacción, del tamaño y aislamiento de la vivienda y de los hábitos de uso de cada familia.