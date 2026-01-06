Así es la Withings Body Scan 2, la báscula inteligente que hace un seguimiento de salud preventivo de todo el cuerpo

La salud y la tecnología han estado muy unidos en estos últimos meses. Ya existen en España dispositivos que entre otras cosas, ayudan a prevenir miles de infartos de forma sencilla y conveniente.

Quizás te suene la firma Withings, autora de inventos que van desde espejos que realizan análisis médicos hasta gadgets para analizar nuestra orina. Lo último de la empresa es una báscula conectada que integra más de 60 biomarcadores.

La llamada por Withings como la "primera estación de longevidad del mundo con validación científica" ayuda a realizar un seguimiento de salud preventivo de todo el cuerpo, capturando información concreta del cuerpo.

Una báscula conectada de Withings

Se trata de la Withings Body Scan 2, una báscula conectada que puede abarcar y detectar más de 60 biomarcadores, seleccionados para favorecer un valor predictivo a largo plazo en la salud.

La idea, dice Withings, es que la báscula realice una evaluación de longevidad "multimodal" de 90 segundos, que analiza los sistemas fisiológicos que determinan nuestra salud a futuro.

Withings Body Scan 2. Withings Omicrono

Hablamos de rendimiento del bombeo cardíaco y la actividad eléctrica cardíaca, la salud arterial (elasticidad arterial y edad vascular), salud celular y la regulación glucémica. También nos notifica de riesgo de hipertensión.

La compañía habla de una tecnología de cardiografía por impedancia (ICG) combinada con un electrocardiograma (ECG) de 6 derivaciones capaz de medir la capacidad del corazón para bombear sangre a los órganos.

En dicho apartado, puede detectar biomarcadores de eficiencia cardíaca, reactividad cardíaca, edad cardíaca y ritmo y síntomas problemáticos, como fatiga, baja resistencia física o fatiga.

Respecto a la salud arterial, la tecnología para detectar elasticidad arterial y la edad vascular corre a cargo de una velocidad de la onda de pulso para medir la rigidez de las arterias en brazos y piernas.

Withings Body Scan 2. Withings Omicrono

La salud celular, que mide biomarcadores de edad celular, masa celular activa (MCA) y eficiencia metabólica se consigue gracias a un sistema de espectroscopia de bioimpedancia de frecuencia ultra alta (BIS).

Por otro lado, tenemos un modelo de IA exclusivo validado clínicamente, que rastrea signos precoces de una posible desregulación glucémica y riesgos de hipertensión arterial.

Es la primera vez, expone la firma de biotecnología, que esta clase de tecnologías se incluyen en una báscula conectada, lo que permite que Body Scan 2 establezca valores de referencia fisiológicos para cada usuario.

Puede detectar desviaciones tempranas antes de ser irreversibles y otorga recomendaciones para reforzar la resiliencia metabólica, celular y cardiovascular, ofreciendo un sistema ludificado de puntuaciones.

Withings Body Scan 2. Withings Omicrono

Todo ello en un diseño premium con superficie de vidrio templado que alberga 8 electrodos ITO combinados con otros 4 electrodos de acero inoxidable en el mango superior.

Dicho mango, por cierto, tiene una pantalla LCD a color brillante y de alta resolución así como dos botones para acceder a preguntas claras sobre el estilo de vida del usuario que se pose sobre ella.

¿Y qué hay de la energía? Withings relata que la Body Scan 2 tiene una autonomía de hasta 15 meses pese a utilizar Bluetooth y WiFi para sincronizar los datos de salud con la app dedicada de la empresa.

Pronto podremos ver esta báscula conectada. Withings promete que se comercializará en Europa a un precio de 499,95 euros en el segundo trimestre del 2026, por lo que no habrá que esperar mucho.