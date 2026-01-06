Así es la minicasa prefabricada totalmente transportable con 'porche' incluido que cuesta apenas 74.000 euros

Las minicasas están, poco a poco, resultando ser un paliativo a la incipiente crisis de vivienda que sufre España. Con opciones por apenas 20.000 euros, los usuarios optan por estas opciones compactas e incluso transportables.

Un nuevo contrincante entra en batalla. Se trata de la eVista King, una minicasa remolcable que si bien aumenta ligeramente su etiqueta de precio, rozando la barrera de los 100.000, presenta muchas comodidades.

Y es que, según relata New Atlas, este modelo de Escape tiene una longitud de 11,5 metros y un ancho de 3 metros. Aprovecha, como ya es habitual, todo ese largo para habilitar una buena plétora de añadidos y extras.

La minicasa perfecta para el espacio

Podríamos considerar a esta minicasa una de gama alta, que se sube al carro de las minicasas más cercanas a las 6 cifras que a las 5. Prueba de ello es su coste de 87.000 dólares, unos 73.000 euros.

A cambio, nos llevamos un hogar dispuesto en un remolque de tres ejes y un gran espacio abierto coronado por ventanales enormes que dejan pasar una grandísima cantidad de luz al interior.

Interior de la eVista King. Escape Omicrono

El techo de metal esconde un espacio interno completamente acabado en madera —pino machihembrado, concretamente— que distribuye la estancia a lo largo de tres secciones.

La central es la ya habitual en esta clase de minicasas: una sala de estar con un sofá que acompaña a un pequeño comedor y a una cocina equipada con placa de inducción, frigorífico de tamaño completo, microondas y fregadero.

No falta un baño que cuenta con ducha, inodoro y un pequeño lavabo. Al final de la estancia tenemos el dormitorio con una cama de matrimonio que además, dispone de espacios de almacenamiento a su alrededor.

La clave de la eVista King es que todo el mobiliario está rodeado de espacios para almacenar cosas y así compensar la 'falta' de espacio. Lo más llamativo está en el otro extremo del hogar.

Dormitorio de la eVista King. Escape Omicrono

La casa de Escape monta una completa estancia acristalada en su extremo sur, también acompañada de materiales en madera que deja pasar una ingente cantidad de luz.

Hace las veces de 'porche', ya que además de dejar pasar la luz y servir como elemento de contacto con el exterior, está protegido por cristales en pos de no sufrir las inclemencias del tiempo.

Sí, es cierto que hay minicasas remolcables sustancialmente más baratas. Pero hablamos de un hogar que cuesta menos de 100.000 dólares y que cuenta con todo lo necesario para vivir.