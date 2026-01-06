El exoesqueleto para que los perros con problemas también puedan caminar: se adapta al movimiento del animal

Una de las innovaciones que más ha pasado desapercibida en España ha sido la de los exoesqueletos. Este concepto ya permite a muchos hacer ejercicio casi sin esfuerzo y ayuda a personas parapléjicas a moverse.

Ya hay quien lo ha ideado para mascotas. Es el caso de Repawse, un dispositivo de asistencia de Zhou Leijing que ganó el premio Silver A' Design Award otorgado a "diseños hermosos e impresionantes".

Repawse es básicamente un exoesqueleto completamente motorizado pero adaptado a perros. Mascotas que han sufrido una lesión o una enfermedad y que pueden volver a andar con este dispositivo.

Repawse, el exoesqueleto para perros

Todo comienza con Zhou Leijing, investigador de prestigio que ha ganado numerosos premios en todo el mundo. Centra sus líneas de investigación en las interacciones persona-computadora y en los diseños inteligentes.

Su última invención es Repawse, un dispositivo ideado por la propia Leijing y su equipo que pretende conseguir que mascotas afectadas por lesiones o enfermedades puedan volver a caminar.

Repawse, de Zhou Leijing. Zhou Leijing Omicrono

El exoesqueleto se coloca en la pata trasera afectada del animal, y reconoce su cuerpo mediante sensores electromiográficos de superficie (sEMG) ubicados en una de las patas sanas delanteras.

La idea es que cuando el perro mueve su pata sana, los sensores recogen las señales que envían los músculos de esta. Un sistema de control lee estos datos y procesa las señales en tiempo real.

He aquí la genialidad. Con los datos recopilados por los sEMG, el exoesqueleto se adapta al patrón de la marcha del perro y entiende cómo debe moverse, ayudando a mantener el ritmo de las patas delanteras y traseras.

Es decir, que más que un soporte fundamentado enteramente en la fuerza, Repawse pretende favorecer un aspecto clave como es el de la coordinación, un punto crítico en la rehabilitación de un animal.

Repawse. Zhou Leijing Omicrono

Así, el perro no debe adaptarse al exoesqueleto, sino que es este el que se adapta al perro que se mueve a voluntad. Además, el propio Repawse está marcado por un diseño adaptable y minimalista.

En lugar de complicados botones o pantallas, Repawse simplemente funciona con el animal. Si el perro no camina, el exoesqueleto no funciona. Si el perro comienza el movimiento, el exoesqueleto lo hace con él.

Como decimos, son puntos tremendamente importantes, debido a que los perros que pasan por estos procesos de rehabilitación suelen sufrir estrés o confusión al tener que readaptar su movimiento a estas soluciones.

El objetivo último de Repawse es reducir estos inconvenientes, permitiendo que la mascota pueda mantener una experiencia lo más cercana a caminar posible, de la forma más natural posible.

Repawse. Zhou Leijing Omicrono

No es para menos. Es una alternativa a las clásicas prótesis que se suelen usar en casos de animales con dificultades al andar, ya sea por enfermedades, cirugías o incluso accidentes.

Las soluciones actuales son efectivas, pero mantienen el problema de la adaptabilidad del animal. No ayudan al perro a moverse de forma natural, pero sí hacen su día a día más fácil.

Tal y como explican en designboom, Leijing pretendía cambiar precisamente esto a raíz de lo visto en las soluciones adaptativas actuales, que van desde carritos hasta prótesis, a raíz del cuidado de su propia mascota.

La filosofía de diseño detrás de Repawse no fue otra que llevar las mismas ideas aplicadas en terapias humanas al plano animal, adaptando los sistemas de exoesqueletos humanos a una mascota de cuatro patas.