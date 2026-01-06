Estos auriculares de conducción ósea para deportes son tan versátiles que los puedes usar hasta en la piscina

De un tiempo a esta parte, España ha visto cómo la popularidad de los auriculares inalámbricos —especialmente los abiertos— ha explotado, con modelos que incluso pueden traducir nuestras conversaciones.

Algo parecido ha ocurrido con los conocidos como auriculares de conducción ósea, que se valen de nuestra estructura ósea para devolver sonido. Es el caso de los Jabees 7Seven, orientados a deportistas.

La firma Jabees ha presentado estos nuevos auriculares de conducción ósea pensados para natación y deporte, gracias a su resistencia al agua y a su versatilidad en el ajuste para con la cabeza.

Los auriculares de conducción ósea para deporte

Los Jabees 7Seven se postulan como uno de los primeros auriculares de conducción ósea impermeables verdaderamente cómodos. Son sumergibles y además son resistentes al polvo.

Se pueden usar durante 60 minutos en agua dulce en profundidades de hasta un metro y medio, y disfrutan de conexión multipunto. Los 7Seven se valen de dos modos de audio especializados.

Jabees 7Seven. Jabees Omicrono

El primero es el clásico modo Bluetooth de toda la vida, mientras que el segundo se sirve de una memoria de 32 GB integrada que viene acompañado de un conveniente soporte multipunto.

Destaca un sistema de ajuste SportSecure, idóneo para todo tipo de deportes de los campos del triatlón; correr, andar, nadar, rodar en bicicleta... también tienen micrófono para llamadas.

Los Jabees 7Seven incluso tienen un modo de juego que reduce la latencia para conseguir eliminar el delay del audio entre el juego y el dispositivo. Obviamente, no cuando se está entrenando.

En este sentido, los auriculares de Jabees disfrutan de una muy buena configuración de hardware, con una batería que puede aguantar hasta las 6 horas de duración en reproducción.

7Seven. Jabees Omicrono

Soporta FLAC, AAC, MP3, WAV, WMA y APE, así como Bluetooth 6.0. Su potencia de salida de Bluetooth es de máximo 10 dBm y puede soportar 10 metros de distancia de conexión.

Los Jabees 7Seven además incorporan 2 controladores de conducción ósea de 14 milímetros de diámetro que otorgan una respuesta de frecuencia de hasta 20 kHz.

En total, todo el conjunto pesa unos 28,3 gramos, lo que es lo suficientemente ligero como para ser usado en cualquier modalidad sin llegar a notarse en ningún momento, lo que es perfecto para natación o ciclismo.

Eso sí, es importante aclarar que los 7Seven son unos auriculares evidentemente de diseño abierto. Nada de cancelación de ruido y nada de sistemas similares, aunque en estos casos quizás no sea necesario.

7Seven. Jabees Omicrono

Se pueden comprar en tiendas estadounidenses a unos 80 dólares, aunque se pueden importar desde la tienda de Amazon en Estados Unidos por unos 46 euros, sin contar gastos de envío en España.