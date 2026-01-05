El supercoche chino capaz de elevarse 6 metros sobre el suelo a 120 kilómetros por hora sin ningún conductor humano

Fue en septiembre del año pasado cuando la compañía china BYD dio a conocer el considerado como el coche eléctrico más potente del mundo. El Yangwang U9, que en su versión Xtreme rozaba los 500 km/h.

Una auténtica bestia que se escondía bajo la manga una sorpresa única: la capacidad de saltar. Y es que BYD ha sorprendido con una prueba que muestra la función de 'salto' integrada en el coche.

Todo ello, por cierto, sin un conductor en la cabina y alcanzando los 120 kilómetros por hora. El vídeo que se ha hecho viral muestra una de las funciones más distintivas de este vehículo.

El coche capaz de saltar baches

El Yangwang U9 es la joya de la corona de una BYD centrada en distinguirse de otros tantos fabricantes chinos con titulares espectaculares. Y no es para menos, vista la tecnología de este coche.

En su versión Xtreme (U9X), el Yangwang U9 hace uso de cuatro motores que otorgan 3.000 CV de potencia (2.220 kW) junto a un sistema eléctrico de 1.200 V. En septiembre del 2025, este modelo pudo alcanzar velocidades de hasta 496,22 km/h.

No driver. No hesitation.



At 74.5 mph, YANGWANG U9 soared 6 meters—on its own.



This isn’t science fiction. It’s the future, in motion. pic.twitter.com/3Ef3Q1BbWr — BYD (@BYDCompany) January 2, 2026

Estamos ante un coche que destaca por una plataforma para vehículos de ultra alto voltaje fabricada en serie, un sistema de gestión térmica y la arquitectura DiSus-X incorporada en el vehículo.

En el vídeo de apenas un minuto de duración, BYD muestra un Yangwang U9 sin conductor, circulando de forma autónoma por una vía con baches y clavos de 6 metros de distancia. Pudo saltarlos sin problema alguno.

Pero, ¿cómo pudo hacerlo? La clave está en el sistema BYD DiSus, una plataforma de diseño y desarrollo propio y que se presentó como el primer sistema inteligente de control de carrocería desarrollada por una empresa automotriz de China.

Consta de tres variantes inteligentes: sistemas de control de la carrocería basados en amortiguación (DiSus-C), suspensión de aire (DiSus-A) e hidráulica (DiSus-P), todo ello aglutinado en un único sistema coordinado.

Captura del vídeo de BYD BYD Omicrono

DiSus-X es la variante que permite al coche saltar e incluso conducir con apenas 3 ruedas. Es la versión más avanzada de este sistema, y habilita entre otras cosas control individual de cada rueda y de los movimientos verticales, laterales y longitudinales de la carrocería.

Cada una de las ruedas del coche dispone de un actuador hidráulico de alta potencia que puede modificar la altura de la suspensión de forma súbita y con mucha fuerza. Se logra así un recorrido vertical de suspensión de hasta 75 milímetros.

Esencialmente, el sistema es capaz de ajustar individualmente la altura y el comportamiento de cada rueda. La compañía china habla de la posibilidad de "bailar", conducir apoyado en 3 ruedas o 'saltar' sobre obstáculos.

Este sistema hidráulico permite que las ruedas se encojan primero y luego reboten hacia arriba, alzándolas en el aire y convirtiendo la energía comprimida en un impulso vertical.

YangWang U9 Xtreme. YangWang Omicrono

Lejos de lo impresionante del vídeo, desde BYD han explicado que los beneficios del sistema DiSus-X van más allá del simple salto, ya que sirve para mejorar la estabilidad, la seguridad y el confort a la hora de conducir.

Por ejemplo, respecto a la idea de circular con 3 ruedas, BYD detalla que el sistema permite mantener el control con un neumático dañado o incluso cuando el coche está falto de una rueda.