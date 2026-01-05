Samsung asombra a todos con el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas, una tecnología que cambiará el mercado

En los últimos coletazos de 2025, Samsung dio un auténtico acelerón a su catálogo de televisores, anunciando su gama ampliada de dispositivos Micro RGB. La apuesta aumenta con una nueva bestia de 130 pulgadas.

Tal y como ha expuesto la propia Samsung en un comunicado, han lanzado en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas de todo el mundo.

Un mastodonte con nombre de modelo R95H que se postula como la pantalla Micro RGB más grande y más premium, y que eleva todavía más la ya conocida categoría de televisores ultra-premium de Samsung.

130 pulgadas en tecnología Micro RGB

Samsung destaca del R59H un diseño premium, innovador y que casi se podría catalogar como arte tecnológico. Y es que la idea no es tanto que sea un televisor, sino un dispositivo artístico.

Según la empresa coreana, el televisor está diseñado "para parecer menos un televisor y más una vasta e inmersiva ventana que expande visualmente la habitación", valiéndose del llamado 'Timeless Frame'.

Samsung Micro RGB R59H. Samsung Omicrono

Dicho marco está inspirado en la estructura de una gran ventana, y añade al R59H una sensación de elevación. Esencialmente, hace parecer que el televisor flota dentro de sus propios bordes.

El marco también sirve como otro elemento adicional en la tecnología del televisor: se encarga de proporcionar el sonido, por lo que hace las veces de altavoz para el resto de la pantalla.

En lo que a imagen refiere, el modelo Micro RGB presenta una descomunal pantalla de 130 pulgadas, que según Samsung integra las innovaciones más potentes en esta tecnología.

Es aquí donde entran en juego el Micro RGB AI Engine Pro, el RGB Cooler Boster Pro y el Micro RGB HDR Pro. Sistemas de potenciación de imagen que refinan el contraste y mejoran los tonos.

Samsung R9H Micro RGB. Samsung Omicrono

Varias de estas funciones se basan en la ya tan cacareada inteligencia artificial para aplicar estas mejoras. Le sigue el sistema Micro RGB Precision Color 100, específicamente centrada en el color.

Samsung promete una cobertura total, del 100%, en el espacio de colores BT.2020, así como una certificación de la Verband Der Elektrotechnik (VDE) para afianzar esta reproducción precisa del color.

Por supuesto, no puede faltar la tecnología Glare Free que reduce los reflejos en la pantalla y que se han podido ver, por ejemplo, en televisores de gama alta de Samsung y en otros productos como los Galaxy S25 Ultra.

La IA sigue siendo protagónica, esta vez con las novedades centradas en mejoras de calidad y audio de la mano de la inteligencia artificial. Esto implica la presencia del Vision AI Companion.

La suite de IA de Samsung no podía no estar presente, para realizar búsquedas conversacionales, acceder a apps de IA como Perplexity o Microsoft Copilot o traducir conversaciones en contenidos consumidos.