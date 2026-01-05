El mejor miniproyector de Samsung se renueva cargado de IA: llega el nuevo The Freestyle+
Este modelo recoge el testigo de la pasada generación pero esta vez apostándolo todo a la inteligencia artificial y manteniendo sus principales bondades.
Dentro del porfolio de productos destacados que Samsung ha lanzado en España, muchos nos acordamos del The Freestyle, el miniproyector más icónico de la compañía coreana. Por fin ha sufrido una renovación.
Samsung acaba de anunciar el The Freestyle+, su nuevo proyector portátil que no solo viene a recoger el testigo del ya conocidísimo Freestyle anterior, sino que aglutina grandes novedades de IA.
De hecho, la propia empresa ha asegurado en el seno del CES 2026 que este es su nuevo proyector con inteligencia artificial, el cual introduce las "capacidades de IA más avanzadas" de Samsung.
Llega el nuevo The Freestyle+
Estamos ante un proyector pensado para la versatilidad y la portabilidad y que usa la base del The Freestyle original para su diseño. Y es que este The Freestyle+ sigue manteniendo el mismo formato cilíndrico compacto.
Eso sí, añadiendo a la fórmula el mismo diseño giratorio de 180 grados para proyectar imagen en cualquier ángulo gracias a sus 430 lúmenes ISO de brillo. Casi el doble respecto a la pasada generación.
Sin embargo, el elemento distintivo que marca a este The Freestyle+ es el AI OptiScreen, una tecnología de optimización que se vale, como dice su nombre, de la inteligencia artificial.
Sirve para ajustar la imagen a diferentes espacios, de tal forma que los usuarios solo tengan que apuntar el proyector a una superficie y comenzar a consumir contenido. Y no es la única tecnología presente.
Por otro lado, tenemos sistemas como el 3D Auto Keystone, que corrige la distorsión hasta cuando vemos el contenido en superficies arrugadas, irregulares o planas. También tiene enfoque continuo automático.
Juegan papeles clave Wall Calibration para analizar el color y el patrón de la superficie de proyección para eliminar distracciones y Screen Fit, que ajusta la imagen para que se adapte al área de pantalla cuando se usa un accesorio compatible.
Por supuesto, Samsung ha integrado el mismo sistema Vision AI Companion con búsquedas por IA y una versión mejorada de Bixby presente en otros televisores a este The Freestyle+.
El sistema operativo presente en el proyector integra acceso a Samsung TV Plus y la plataforma gaming de Samsung Gaming Hub. Por cierto, el The FreeStyle también tiene altavoz integrado.
Y no uno cualquiera. Soporta audio en 360 grados y es compatible con el estándar Q-Symphony para sincronizarse con barras de sonido Samsung. De nuevo, las mismas bondades presenciadas en televisores tope de línea de Samsung.
Desgraciadamente, Samsung no ha aclarado qué precio tendrá este The Freestyle+, aunque ha pronosticado un lanzamiento mundial por fases para la primera mitad de este año 2026.