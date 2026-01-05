Apple prepara nuevos AirPods Pro meses después de sacar los anteriores: ahora con cámaras infrarrojas integradas

En septiembre del pasado 2025 vimos en España los nuevos AirPods Pro 3, los mejores auriculares inalámbricos de Apple disponibles en España. Podrían no ser los únicos en llegar.

Citando una plétora de rumores anteriores, el portal 9to5Mac ha asegurado que en 2026 llegarán unos nuevos AirPods Pro con cámaras infrarrojas, para llevar a cabo diversos gestos y funciones asociadas.

Analistas como Ming-Chi Kuo o Mark Gurman de Bloomberg han explicado que en 2026 podríamos ver estos auriculares, que usarían sus cámaras infrarrojas para complementar la IA de Apple, Apple Intelligence.

Cámaras infrarrojas en AirPods Pro

Todo comienza en septiembre del 2024, cuando el experto en Apple de Bloomberg aseguró que los de la manzana mordida estaban trabajando en esta nueva versión de los AirPods Pro.

En sus palabras, los auriculares usarían "cámaras externas e inteligencia artificial para comprender el mundo exterior y proporcionar información al usuario". No, no serían cámaras con las que sacar fotos.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

En mayo, el especialista Ming-Chi Kuo dijo que en 2026 veríamos los AirPods equipados con cámaras infrarrojas. O al menos, que entrarían en la fase de producción en masa para este año.

Posteriormente, en septiembre, actualizó su propio rumor añadiendo que efectivamente, Apple preparaba el lanzamiento de los AirPods Pro 3 en septiembre. La versión con cámaras se iría al año siguiente.

El rumor más reciente lo otorgó el leaker Instant Digital, que añadió más gasolina al fuego. Relató que estos modelos eliminarían los botones sensibles a la presión para incorporar gestos.

Los gestos serían posibles gracias a estas cámaras incorporadas, que no se limitarían a la inteligencia artificial únicamente. También podrían tener implicaciones para el monitoreo de la salud de los AirPods.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

No es la primera vez que vemos algo así, de hecho. Los Powerbeats Pro 2 de Apple, lanzados en febrero, incluían sensores ópticos LED que luego heredaron los AirPods Pro 3 y que servían para controlar la frecuencia cardíaca.

Así, el cronograma de lanzamientos implicaría la presencia de dos modelos de AirPods Pro distintos, como serían los Pro 3 actuales y los Pro equipados con estas cámaras integradas.

Una estrategia que nos suena, y que se pudo ver con los AirPods de 4ª generación, los cuales disponen de dos versiones: una con cancelación de ruido más cara y otra sin ANC incorporado.

De momento, no hay datos referentes a fechas de lanzamiento específicas, por lo que es imposible determinar cuándo veremos estos auriculares de nueva generación, si es que llegan a ver la luz.