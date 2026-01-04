Lo último de Xiaomi es una afeitadora con cabezal flotante de 360 grados y 95 días de autonomía por sólo 52 euros

Xiaomi lleva años demostrando su capacidad para ofrecer todo tipo de productos electrónicos con una gran relación calidad/precio. Lo que empezó con los móviles ahora incluye desde cepillos de dientes inteligentes y lavadoras hasta coches eléctricos, y el ritmo de presentación de nuevos productos es vertiginoso.

Uno de los últimos modelos en ampliar el catálogo de la marca es la nueva Mijia Electric Shaver Pro, una afeitadora eléctrica que quiere competir con las mejores del mercado pero con un precio mucho más económico.

La Mijia Electric Shaver Pro se apoya en una malla ondulada de doble anillo que aumenta la superficie de corte y captura mejor el vello que las clásicas láminas rectas. Esta rejilla trabaja junto con cuchillas interiores de acero inoxidable también en doble anillo, con un movimiento cruzado que envuelve el pelo para lograr un afeitado más rápido y uniforme.​

En el interior, un motor de alta velocidad es capaz de realizar hasta unos cinco millones de cortes por minuto, mientras un chip analiza en tiempo real la densidad de la barba y ajusta la potencia. El objetivo es mantener un rendimiento constante tanto con barba de uno o dos días como cuando se acumulan más jornadas sin afeitar, evitando tirones innecesarios.

El confort es otro de los puntos clave. El marco del cabezal está recubierto con microesferas de silicona de alta densidad que crean una superficie muy suave, pensada para reducir la fricción y las molestias en pieles sensibles.

Mijia Electric Shaver Pro Xiaomi Omicrono

A ello se suma un cabezal flotante omnidireccional de 360 grados que se adapta a los contornos del rostro con movimientos verticales, horizontales e inclinados, dejando menos vello residual en zonas difíciles como la barbilla o el cuello.

La experiencia se completa con una pantalla en color que muestra el modo de uso, el nivel de batería y el estado del bloqueo de viaje. La recarga se realiza mediante USB‑C y la autonomía oficial alcanza hasta unos 90‑95 días según el modo, lo que permite olvidarse del cargador durante semanas.

Xiaomi sitúa la Mijia Electric Shaver Pro en 469 yuanes, alrededor de 61 euros al cambio, con una promoción de lanzamiento que la rebaja a unos 52 euros, aunque todavía está por ver si finalmente llega al mercado occidental.

Un precio que encaja con la estrategia de la marca: acercar funciones propias de afeitadoras de gama alta a un público amplio, apoyándose en el tirón de su catálogo cada vez más variado de dispositivos para el hogar conectado.