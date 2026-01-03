El nuevo reloj de Seiko es una carta de amor a los buceadores: una edición limitada de 4.000 unidades resistente al agua

Pese a su origen japonés, Seiko ha demostrado tener una presencia notable en España. La compañía de relojes de lujo ha sorprendido con sus recientes Heritage Diver's y sus ediciones limitadas de unas pocas miles de unidades.

El fabricante nipón vuelve a la carga, esta vez ampliando su colección Prospex con un nuevo reloj de edición limitada: el Save the Ocean que de nuevo, hace un guiño a los fanáticos del buceo y el lujo.

Ahora, el color que da vida a este nuevo reloj es el mismo azul que tiñe las aguas del océano de la prefectura de Okinawa, en una esfera que está específicamente ideada para evocar esa sensación de libertad.

El reloj para amantes del buceo de Seiko

Estamos ante un reloj con una caja de acero inoxidable de 40 milímetros, que posee un cristal de zafiro curvado y que además incorpora un recubrimiento antirreflectante para ser visible en exteriores.

Le sigue un calibre automático 6R55 con una reserva de marcha de 72 horas y una resistencia al agua de 300 metros, así como una corona de rosca y un bisel giratorio unidireccional.

Seiko Save the Ocean. Seiko Omicrono

El brazalete dispone de un nuevo cierre desplegable triple, con bloqueo de seguridad y un sistema de extensión ajustable en seis posiciones para lograr un ajuste lo más preciso posible, incluso buceando.

Las agujas y el bisel disponen de Lumbrite, mientras que en el fondo de la caja podemos ver el número de serie y la serigrafía de Limited Edition. El cierre consta de tres pliegues con liberación de botón.

Al ser un reloj disponible para el buceo, integra resistencia al agua de 300 metros y una resistencia magnética de 4.800 A/m. Eso sí; no estamos ante un reloj precisamente común.

Como ya es habitual dentro del catálogo de Seiko, este reloj Save the Ocean de edición limitada tendrá una única tirada de 4.000 unidades, al menos en esta gama incluida en los Seiko Prospex 1965 Heritage Diver's.

En palabras de Seiko, este reloj "rinde homenaje" tanto a los paisajes de Okinawa como a su legado en lo que a exploración submarina refiere, siendo este uno de los destinos más cotizados respecto a este hobby.

Tal es el caso que el reloj, con su esfera azul, refleja la luz de forma dinámica, evocando así el efecto del sol brillando sobre la superficie del mar de Okinawa, en una estampa digna de verse.