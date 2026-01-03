Construye un avión hecho enteramente de cartón: el loco invento de este 'youtuber' con el que casi consigue volar

No son pocos los youtubers que intentan ganar al algoritmo en España con locos inventos. Los hay que han construido baterías con 500 vapeadores y otros que han construido bicicletas con muelles en vez de imanes.

Lo siguiente se sale todavía más de la escala. El youtuber PeterSripol ha lanzado una serie de vídeos en los que desarrolla e incluso prueba un avión hecho enteramente en cartón. O al menos, casi enteramente.

En esta saga de vídeos, Sripol comienza desarrollando la idea con pruebas sobre el material principal para luego, en el último vídeo, probar su equipo con un coche como remolque.

Un avión hecho enteramente de cartón

Todo comienza el pasado 16 de octubre, cuando Sripol anunció su idea de crear un avión ultraligero hecho casi en su totalidad de cartón, en un 95%. La idea era comprobar si esta idea siquiera era posible.

En ese vídeo, Sripol comenzó a dar forma a la idea. Primero comenzó a probar la resistencia del cartón para la fabricación de las estructuras que darían forma al ala, y así minimizar puntos débiles.

Primera parte de la saga de vídeos de Sripol.

Luego, construye un larguero de unos 4 metros de largo usando únicamente madera y silicona caliente, desarrollando unas estructuras internas con una cortadora láser. Aquí se dan los primeros prototipos fallidos.

El gran problema es el peso. La idea inicial era recubrir las alas con cartón casi al completo, pero descubrió que esto suponía añadir a la fórmula casi 10 kilos de peso por ala, algo imposible.

La solución de Sripol fue usar una estructura de cartón pero recubierta con papel de embalaje. Tras unas pruebas de carga, Sripol reforzó y corrigió la estructura, consiguiendo mejoras importantes.

Posteriormente, el día 6 de noviembre, Sripol siguió esta vez con el fuselaje, siguiendo el estilo de los aviones de radio control. En este caso, usó cartón grueso de cajas de televisores reforzados internamente.

Segunda parte de la saga de vídeos de Sripol.

El suelo del avión estaba compuesto por listones de cartón corrugado para que pudiera soportar el peso de Sripol, mientras que el fuselaje usaba internamente escuadras triangulares para aportar rigidez.

En este segundo vídeo, Sripol pudo crear un fuselaje completo con un peso de apenas 7,7 kilos, además de unir las alas de cartón al fuselaje usando piezas de madera. Todo estaba casi listo para la prueba final.

El 26 de noviembre llega la hazaña final: los últimos toques que permitirían al youtuber continuar esta aventura. Entre estos, la inclusión de sistemas electrónicos y de control.

Sripol añade motores de un dron que proporcionarían 120 libras de empuje. También creó un panel de control con instrumentos usando la caja de una pizza, añadiendo sensores de velocidad, altitud, etcétera.

Tercera parte de la saga de vídeos de Sripol

Los controles correrían a cargo de unos servos en la cola que usarían una conexión de radio para operar, evitando tener que instalar cables de control en todo el fuselaje de cartón y facilitando la salida en caso de emergencia.

Hay un momento muy llamativo en uno de los vídeos en el que Sripol destruye una batería de 200 dólares al confundir la polaridad de baterías LiPo. Pese a todo, consigue finalmente tener un prototipo.

El youtuber también descubre en este punto que la hierba ofrece demasiada resistencia a la hora de volar, lo que impide que el avión pueda despegar por sí solo en este terreno.

Así, deciden utilizar un coche de remolcador con una cuerda y así dar impulso al avión. Consigue elevarse en el suelo brevemente, pero aterriza de forma brusca y destruye una hélice en el proceso.

Sripol a bordo del avión. Peter Sripol Omicrono

Se darán futuros vídeos en los que Sripol tratará de solucionar los puntos más críticos de su diseño. Sin embargo, está claro que el proyecto avanza bien, lo que es sencillamente sorprendente.