Altavoces con un diseño espectacular y nuevas barras de sonido: así es lo nuevo de Samsung para tu casa

España se posiciona como uno de los mercados clave para la llegada de la nueva gama de dispositivos de audio que Samsung ha presentado oficialmente para el año 2026.

Esta nueva línea de productos, que será la gran protagonista en el CES 2026 de Las Vegas, supone un salto sonoro y estético en la forma en que los usuarios interactúan con el sonido en sus hogares.

La compañía ha aumentado la integración entre hardware de alta fidelidad e inteligencia artificial aplicada a la acústica.

La propuesta para este ciclo se centra en tres pilares fundamentales: la inmersión cinematográfica, el diseño artístico funcional y la conectividad inteligente multidispositivo.

Gracias a los avances del Samsung Audio Lab, la tecnología Q-Symphony ha alcanzado un nuevo nivel de madurez, permitiendo una orquestación perfecta entre televisores y diversos periféricos de sonido.

Barras de sonido serie Q

El buque insignia de esta colección es el modelo HW-Q990H, una barra de sonido destaca por introducir la tecnología Sound Elevation, una innovación diseñada para resolver uno de los problemas más comunes del audio doméstico: la localización de las voces.

Mediante algoritmos avanzados, el dispositivo logra elevar los diálogos hacia el centro físico de la pantalla, creando una sensación de realismo mucho mayor.

Samsung HW Q990F Omicrono

Dispone de una configuración de 11.1.4 canales con graves potentes gracias a su subwoofer de doble driver. También incluye la función Auto Volume para evitar saltos bruscos de nivel sonoro entre diferentes fuentes de contenido.

Por último, usa un diseño optimizado para aprovechar el espacio sin sacrificar la profundidad de las frecuencias bajas.

Además, Samsung ha introducido la barra HW-QS90H, un modelo todo en uno con diseño Convertible Fit.

Este dispositivo incorpora un sensor giroscópico que detecta si la barra está montada en la pared o apoyada sobre un mueble, ajustando automáticamente la dirección del sonido para ofrecer siempre el mejor rendimiento posible sin necesidad de configuraciones manuales complejas.

Serie Music Studio: Donde el arte se encuentra con el sonido

Una de las sorpresas más llamativas de la presentación es la serie Music Studio, compuesta por los modelos Music Studio 5 y Music Studio 7.

Estos altavoces WiFi no solo funcionan como potentes reproductores de música, sino que han sido diseñados bajo una estética icónica supervisada por el reconocido diseñador Erwan Bouroullec.

Samsung Music Studio 5 Omicrono

El objetivo es que el dispositivo sea una pieza decorativa más en el salón de cualquier hogar moderno. Tienen un control dinámico de graves mediante IA para eliminar la distorsión en volúmenes altos y acabados en blanco y negro con el concepto de puntos atemporal característico del diseño de autor.

Music Studio 7 : Ofrece audio espacial de 3.1.1 canales y procesamiento de alta resolución de hasta 24 bits.

: Ofrece audio espacial de 3.1.1 canales y procesamiento de alta resolución de hasta 24 bits. Music Studio 5: Un formato más compacto, ideal para estanterías o galerías, centrado en el equilibrio tonal.

Un ecosistema conectado con SmartThings

Pero la verdadera magia de la gama 2026 reside en su capacidad para trabajar de forma conjunta. La nueva versión de Q-Symphony permite conectar simultáneamente hasta cinco dispositivos de sonido a un solo televisor.

El sistema analiza de forma inteligente la acústica de la habitación y la posición de cada altavoz para distribuir los canales de audio de forma óptima. Esto crea una burbuja sonora donde el usuario se siente literalmente en el centro de la acción.

A través de la aplicación SmartThings, el control es total desde el dispositivo móvil. Los usuarios pueden gestionar grupos de reproducción, ajustar ecualizaciones específicas para cada estancia o utilizar comandos de voz para integrar el audio en sus rutinas diarias.

Con estas innovaciones, Samsung busca no solo vender dispositivos, sino una experiencia auditiva fluida. Y todo ello potenciando su ecosistema.