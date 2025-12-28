Adiós a planchar para siempre: el ingenioso invento portátil que seca la ropa y la deja sin arrugas ni olores en pocos minutos

De todas las tareas domésticas, que para algunos son sinónimo de las más refinadas torturas, planchar es probablemente la más odiada. Existen en el mercado centros de planchado y otros gadgets que prometen dejar la ropa como nueva por ti, pero ninguna de estas tecnologías ha llegado a cuajar como verdadera alternativa a la plancha de toda la vida.

Los responsables de Zera Labs, tras recaudar más de 500.000 dólares en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, creen tener la solución definitiva. Launbot, su dispositivo de tamaño compacto, usa presión de aire y calor para dejar la ropa como nueva después de lavarla.

Su funcionamiento es bastante sencillo. Gracias a su forma, la unidad principal puede colgarse en diversos lugares. Luego solo hay que enchufarlo a una toma de corriente y colocar la bolsa de aire diseñada para simular el torso o la parte inferior del cuerpo.

Lo que hace Launbot es usar dos pequeñas turbinas que comprimen y hacen circular el aire del exterior a una velocidad estable dentro de los airbags, mientras que un calentador basado en grafeno aumenta la temperatura para secar y dejar la ropa sin arrugas de forma simultánea.

Una luz ultravioleta se encarga de eliminar las bacterias, los ácaros y otros microorganismos que pueden estar presentes en la ropa dentro de la bolsa de secado. El Launbot lleva a cabo todas esas acciones sin ser demasiado ruidoso, ya que el nivel de 45 decibelios es semejable al ruido ambiental de una vivienda estándar.

Launbot, el gadget para secar y planchar la ropa

Eso sí, hay que contar con los tiempos de espera, ya que, aunque varía dependiendo del tipo de prenda, el material y la cantidad de humedad, secar y dejar sin arrugas una camisa puede llevar unos 30 minutos, según sus responsables.

Para los que sólo busquen un buen secado en interiores, el dispositivo también dispone de la bolsa de secado, con capacidad para hasta seis prendas.

Otra de las grandes ventajas del Launbot frente a otras alternativas es su reducido tamaño y su escaso peso: mide 145 x 170 mm y pesa solo 600 g, lo que lo hace ideal para llevárselo de viaje. Admite prendas de hasta la talla XXL y se suministra con el tipo de enchufe que elijas, compatible con tomas de corriente de 100-240 V.

Launbot no sustituirá a tu secadora, pero su esencia portátil y su precio son bastante atractivos. Como parte de la promoción de su campaña en Kickstarter, los primeros compradores se pueden hacer con él por 109 dólares (unos 93 euros), precio que incluye el dispositivo, una bolsa de secado y una percha. La versión más completa, con los airbag para pantalones y torso se va a los 119 dólares (poco más de 100 euros).