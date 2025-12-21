Una bicicleta que cambia los muelles por los imanes: el revolucionario sistema de amortiguación de este 'youtuber'

Un tipo de contenido que se ha ido popularizando enormemente en España es el de los youtubers inventores. Ya han desarrollado baterías con vapeadores, sistemas de audio sin cables y hasta modificaciones brutales de Teslas Cybertruck.

El siguiente no es otro que Colin Furze, oriundo de Reino Unido que ha desarrollado en un vídeo viral una bicicleta con imanes en vez de muelles de suspensión. Sí, ha sustituido los muelles por dos imanes que se repelen.

El mismo youtuber que batió el récord mundial del cochecito de bebé más rápido del mundo pensó en una idea: ¿y si sustituyésemos los muelles que hacen posible un sistema de suspensión en una bicicleta, por imanes enfrentados?

La bicicleta con suspensión 'magnética'

El metraje de casi media hora de Furze nos lleva por un viaje en el que el youtuber se pregunta qué pasaría si usásemos imanes que se repelen en el cuadro de una bicicleta, eliminando los clásicos muelles de amortiguación de la ecuación.

Los muelles convencionales sirven, básicamente, para absorber la fuerza que producen los impactos de las ruedas contra las irregularidades del terreno, con el objetivo de mantener las ruedas de un vehículo en el suelo.

Vídeo de Colin Furze.

Los muelles añaden estabilidad a las ruedas de una bicicleta, absorben estos impactos al subir y bajar y mejoran aspectos fundamentales, como el agarre del conductor con respecto a la bicicleta mientras que reducen la fatiga al ir por terrenos complicados.

Cuando una rueda golpea una piedra o una superficie dura, el muelle se comprime y permite que la rueda suba sin que todo el cuadro salte con la misma intensidad. Luego, el muelle se extiende y empuja la rueda hacia el suelo, frenando el rebote.

Esta es exactamente la misma idea que enarboló Furze a la hora de desarrollar su invento. Necesitaba que los imanes cumplieran esta misma función; que el vaivén de dos imanes enfrentados generara esta misma fuerza de amortiguación.

A lo largo del metraje, Furze prueba no solo el tipo de fuerza magnética necesaria para su invento, sino que desarrolla un pequeño gadget para comprobar la fuerza de empuje producida por ambos imanes al situarse cerca.

Cuadro con los imanes. Colin Furze Omicrono

De la misma forma que un muelle se expande y se contrae, Furze esperaba que ambos imanes, al acercarse, generaran una fuerza de empuje lo suficientemente fuerte para que al alejarse generaran la misma amortiguación que un muelle.

Y lo consiguió. En su prototipo equipado con un cuadro especial, plantó dos pares de imanes de nada menos que 500 kilos de fuerza cada uno. Dos estaban ubicados en la parte trasera del cuadro, y los otros dos, en la parte delantera.

Los resultados impresionaron incluso al mismo youtuber. La bicicleta funcionaba casi mejor que con un sistema de suspensión habitual. En ningún momento los imanes se llegaron a unir, de ninguna forma.

Furze hasta intentó unirlos con sus propias manos, pero no hubo manera. Su bicicleta iba increíblemente suave y fina, siendo el único limitante el cuadro y las uniones entre los imanes, que sufrían con los recorridos.

Imanes de Colin. Colin Furze Omicrono

Lo más sorprendente es que Furze promete una segunda versión de esta bicicleta, debido a los buenos resultados que ha tenido esta primera iteración. Eso sí, sin dar fecha para el desarrollo de esta nueva variante.