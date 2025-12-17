El iPhone plegable será de todo menos estrecho: tendrá la misma relación de aspecto que un iPad de 11 pulgadas

El iPhone Fold o iPhone plegable será una de las mayores revoluciones de la historia de Apple. Un teléfono que si bien será caro, tendrá una plétora de tecnologías, entre ellas un nuevo tipo de pantalla nunca antes vista en el mercado.

Un nuevo informe nos da detalles sobre el formato propio del plegable. Apple se alejará muchísimo de lo visto en los fabricantes Android, que han apostado por relaciones de aspecto más altas y estrechas.

El iPhone plegable, dicen desde 9to5Mac, tendrá la misma relación de aspecto de un iPad de 11 pulgadas, dando lugar a una suerte de 'minitablet' que como ya se filtró anteriormente, casi sería un iPad mini todavía más compacto.

Un iPad mini en nuestras manos

El iPhone plegable tendría una pantalla externa que abarcaría rangos entre las 5,3 y 5,5 pulgadas. Una vez desplegado, la pantalla pasará a abarcar de 7,7 a 7,8 pulgadas, según los distintos rumores publicados en los últimos meses.

En palabras del portal, este iPhone Fold será bastante más ancho que alto una vez esté desplegado, contando con una relación de aspecto prácticamente calcada a la de un iPad. Un artista, de hecho, nos ha dado la primera pista.

Dimensiones del iPhone Fold en una representación artística. iZac MacRumors

El artista iZac ha publicado en los foros de MacRumors tanto ilustraciones como renders basándose en los tamaños de pantalla y relaciones de aspecto planteadas en los rumores. Y no es que sea similar a un iPad; es que tiene prácticamente la misma relación de aspecto.

Un iPhone 12 mini, por ejemplo, sería más alto que el iPhone totalmente plegado. Según las mediciones, el iPhone Fold sería más bajo que un iPhone 5, un iPhone 5S o un SE de primera generación.

Por si fuera poco, también será más pequeño que el iPad mini, que literalmente es el iPad más compacto de toda la familia de tabletas de Apple. Básicamente, Apple daría un volantazo en la dirección contraria a la de sus rivales en Android.

El beneficio directo, eso sí, es que al abarcar más pantalla a lo ancho que a lo largo, el formato es más apaisado y por ende, el contenido en horizontal se verá mejor, aunque con las barras negras del formato ya habituales.

Representación artística del iPhone plegable. iZac MacRumors

La clave del iPhone Fold es que gracias a su software especializado y adaptado para teléfonos plegables, Apple difuminaría enormemente la barrera entre iOS e iPadOS con este nuevo dispositivo, que sin duda alguna no dejará a nadie indiferente.

Eso sí, se ha hablado de la idea de que este iPhone Fold será muy reminiscente del iPhone Air. Mark Gurman, experto en Apple de Bloomberg, llegó a afirmar que el iPhone Fold equivaldría casi a dos iPhone Air 'pegados'.