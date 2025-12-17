Ni coche eléctrico ni robot humanoide: el último lanzamiento de Tesla es un accesorio para un deporte que arrasa

Tesla estuvo unos años sorprendiendo en el mercado lanzando numerosos accesorios en España y en todo el mundo alejados de la automoción. Por ejemplo, tuvimos mini quads para niños, cargadores para el coche, etcétera.

Años después, Tesla ha vuelto a la carga, esta vez en una colaboración con Selkirk, para desarrollar una pala de 'pickleball' tematizada. Un diseño único que por supuesto, se ha agotado al poco de aparecer en la tienda de Tesla.

Y es que no hablamos de cualquier producto. Esta pala cuesta 350 dólares en la tienda online de la firma de Elon Musk. A fecha de este artículo, ya se ha agotado una primera tanda que se renovará el próximo 22 de diciembre.

Una pala de Tesla para jugar al 'pickleball'

Es importante destacar que esta pala está pensada para el 'pickleball', un deporte similar al pádel y que combina elementos tanto de este como otros deportes, como el bádminton o el tenis. Pero también sirve para jugar al pádel.

En un comunicado, Selkirk explica que la idea nació en el Campeonato Nacional USAP del 2023, donde Tom Barnes, director del I+D de Selkirk, contactó con los equipos de ingeniería de Tesla.

Pala de Tesla. Tesla Omicrono

El mismo Barnes había desarrollado un lote de paletas Tesla personalizadas para entregarlas al personal de la compañía. Esto, dice Selkirk, "encendió la imaginación y abrió la puerta a una colaboración más profunda".

De ahí nació la pala de Tesla, que basa su diseño en dibujos CAD inspirados en el lenguaje de diseño usado en los coches eléctricos que Musk produce. Dichos diseños fueron refinados por el laboratorio de I+D de Selkirk para realizar un análisis aerodinámico.

Ambas firmas explican que este es precisamente el punto clave de la pala. En las pruebas aerodinámicas, el accesorio resultó tener un diseño de flujo de aire similar al de un Cybertruck o un Model S.

No es para menos; se buscaba optimizar "la velocidad de giro y reducir la resistencia aerodinámica", resultando en una forma alargada para tener un mayor alcance, una ausencia total de bordes que corten el aire y materiales premium.

Pala de Tesla. Tesla Omicrono

La pala de Tesla cuenta con un tejido de dos capas con sarga 3K y fibra de carbono T700 para aportar control y rigidez, implementados bajo el sistema de ajuste MOI, un enfoque de ponderación perimetral semipermanente.

Le sigue, explican desde Selkirk, una superficie InfiniGrit patentada que "ofrece tres veces más durabilidad que el carbono puro, a la par que genera efectos a más de 2.000 RPM". No falta, además, un núcleo PureFoam como base para el desarrollo del accesorio.

Tesla define este producto como una "pala tecnológicamente avanzada", optimizada para entornos profesionales. Es el resultado de unos meses intensos de colaboración, investigación y desarrollo que ha dado lugar a un accesorio producto y sobre todo, premium.