Qué va a pasar con el robot aspirador de Roomba que tienes en casa después de que iRobot se haya declarado en quiebra

iRobot, el fabricante de los robots aspiradores más famosos, Roomba, se ha declarado en quiebra el domingo. La empresa lleva tiempo luchando con rivales cuyos productos se venden a un menor precio y también se ha visto afectada por los aranceles estadounidenses.

La solución para evitar el cierre pasaba por la búsqueda de un comprador y así ha sido: iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co. Ante esta noticia puede que muchos usuarios de la marca se pregunten qué va a pasar con los robots en los que confían a diario para tener los suelos de sus casas limpios.

Si no se tiene aún un robot aspirador en casa, lo más probable es que sí se conozca a alguien que cuente con esta tecnología en su hogar. Estos electrodomésticos se han popularizado. No necesitan mucho mantenimiento y tras programarlos y configurar un poco el recorrido por la casa, prácticamente funcionan solos, pero requieren de un cierto soporte por parte de su fabricante.

Si se cuenta con una Roomba en casa, puede estar tranquilo. La compañía afirma que continuará operando sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación. Esto significa que, al menos por ahora, su Roomba seguirá limpiando sus pisos como antes.

La aplicación y las actualizaciones de software del robot siguen vinculando a estas máquinas con el fabricante original, por lo que los usuarios siguen dependiendo de la empresa, por no hablar del posible mantenimiento o reparación del producto aún en garantía.

Roomba Combo J7+ Marta Sanz

“El anuncio de hoy marca un hito crucial para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot”, declaró Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot. “La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y contribuirá a la continuidad de nuestros clientes, consumidores y socios”.

iRobot fue pionero en la robótica doméstica, fundada en 1990, lanzó su primer robot aspirador Roomba en 2002. Dos décadas después, la marca lidia con otras que han ganado terreno en el mercado como Roborock o Dreame, pero sabiendo que los usuarios se refieren a estos electrodomésticos como roombas, sea cual sea la marca, y no como el genérico 'robot aspirador'.

Reuters afirma que los aranceles establecidos por el actual Gobierno de Estados Unidos han afectado gravemente a la compañía, especialmente el 46% en Vietnam, donde fabrica las aspiradoras que vende en el país americano. La venta frustrada a Amazon obligó a la empresa a buscar otro comprador para evitar su cierre.

En los últimos meses iRobot ha reducido precios para competir con sus rivales. También ha colaborado con Picea Robotics en la renovación de su catálogo. En el mes de marzo presentaron ocho nuevos modelos con un aspecto renovado, además de nuevas funciones: Roomba lanzaba por primera vez navegación y mapeo gracias a sensores LIDAR.

La Roomba 105 Combo Robot. iRobot Omicrono

Todos los nuevos modelos de Roomba incorporan una mayor potencia de succión, navegación mejorada y mapeo rápido gracias a la navegación ClearView Lidar, y algunos modelos cuentan con tecnología de IA PrecisionVision, que reconoce cables, calcetines y los excrementos de las mascotas para esquivarlos.