El robot humanoide que quiere jubilar a los trabajadores de reparto: clasifica paquetes pero todavía falla y duda
En un metraje de una hora, el CEO de Figure se vanagloria de haber logrado una tarea por un largo período de tiempo, pese a algunos fallos.
Dentro de la plétora de robots humanoides que están presentes en nuestro día a día en España, una empresa destaca por sus capacidades: Figure, firma que dio a conocer recientemente su Figure 03 capaz de aprender directamente de las personas.
Su CEO y fundador Brett Adcock acostumbra a publicar vídeos demostrativos de su robot, y el último no ha dejado a nadie indiferente. Una hora completa de un robot Figure 02 clasificando paquetes, sin cortes.
Si bien el metraje puede ser impresionante, ya que demuestra las capacidades de las redes neuronales Helix que permiten al robot realizar estas tareas, los usuarios ya han destacado momentos en los que el dispositivo sigue sufriendo.
Una hora clasificando paquetes
Como decimos, Adcock suele publicar vídeos en los que sus dispositivos Figure realizan un amplio abanico de tareas. Algunos de los últimos ejemplos incluyeron hacer la colada e incluso doblar la ropa, entre otros.
De hecho, este es un punto importante, ya que se diferencia poderosamente de los metrajes publicados por otras empresas, centrados en objetivos mucho más visuales e impresionantes como bailar o pelear.
Here’s 60 minutes of nonstop package sorting… boring enough for you?pic.twitter.com/wQRH48OCu6 https://t.co/kwHsCnkBQ2— Brett Adcock (@adcock_brett) December 9, 2025
En este caso, Adcock respondió a un consultor relacionado con la inteligencia artificial, que pedía que los robots de Figure realizaran tareas "aburridas". "Aquí tienes 60 minutos de clasificación de paquetes sin parar. ¿Te parece lo suficientemente aburrido?", dijo Adcock.
Y efectivamente. El vídeo publicado por el fundador abarca una hora entera de contenido, ininterrumpido y sin cortes, del robot clasificando paquetes como si un trabajador de Amazon se tratara.
Obviamente, nadie se va a parar a ver una hora completa en la que un robot clasifica elementos. Pero Internet es muy persistente y ya hay algunos usuarios que han prometido ver el vídeo entero. Y se han encontrado detalles interesantes.
"Has publicado un vídeo de una hora porque no crees que la gente fuera a ver más de un minuto para lo hilaramente malo que es". El usuario que publica este mensaje recorta un pedazo de un minuto en el que el robot falla.
You posted an hour long video because you didn't think people would watch more than a minute of it and see how hilariously bad it is. pic.twitter.com/gdwULyXIcy— Reid Southen (@Rahll) December 10, 2025
En esta parte (en torno al minuto 19 del vídeo original) el robot empieza a dudar, y comete algunos fallos a la hora de coger los paquetes. Los coloca erróneamente, se le acumulan, y duda enormemente a la hora de cogerlos.
En otro momento, sobre el minuto 41, se le cae un paquete y se olvida completamente de él. Cabe aclarar que no son fallos garrafales o que impliquen problemas serios; el metraje no está ni mucho menos repleto de estos fallos.
El resultado, pese a estos momentos, es impresionante. Pese a lo controlado del entorno, el Figure 02 es capaz de desenvolverse lo suficientemente bien como para hacer, al menos de forma parcial, una tarea bastante complicada para un robot humanoide.
Como dice el propio Adcock, todo este proceso se ha llevado a cabo gracias a un sistema Helix que ha demostrado tener buenas capacidades para conseguir terminar una buena cantidad de tareas en situaciones relativamente controladas.
The goal of this sorting station is to individualize each package, find the barcode, position it facing down (for a label to be added to the top), and center it on the conveyor— Brett Adcock (@adcock_brett) December 9, 2025
Aunque en este caso Adcock no lo haya aclarado, el CEO ha asegurado en todas sus demostraciones que los robots funcionan de forma autónoma, sin teleoperación de ningún tipo, en clara referencia a las polémicas en torno al robot Optimus de Tesla.
Un vídeo que llega en un momento delicado para Figure, donde su reputación está cada vez más denostada. A las polémicas constantes de Adcock en Twitter hay que sumarle una acusación no muy agradable sobre prácticas de seguridad cuestionables.
Un antiguo jefe de seguridad demandó a Figure, acusando tanto a Adcock como a otros miembros de omitir varias cuestiones de seguridad importantes. En la demanda, detalló incidentes que involucraron a algunos de sus Figure.
No solo eso; el ingeniero llega a asegurar que de forma consciente, tanto Adcock como otros miembros de su entorno cercano habrían desechado planes de seguridad presentados a inversores para conseguir rondas de financiación.