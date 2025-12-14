La bicicleta eléctrica que quiere cambiar la movilidad urbana: motor de 1.000 W, 120 Nm de par y totalmente personalizable

El boom de las bicicletas eléctricas está en pleno auge. Más allá de los servicios municipales que han inundado las ciudades de España, estos vehículos de dos ruedas han atraído al ciclismo a personas que no lo practicaban habitualmente o que preferían otros medios de transporte.

A diferencia de los coches eléctricos, que todavía cuentan con ciertas limitaciones en cuanto a autonomía y carga, las e-bikes ya pueden llevar a cabo todo tipo de trayectos, con modelos cada vez más ambiciosos. Si hay una bicicleta eléctrica urbana que ha llamado la atención en los últimos meses esa es la Revo-C del fabricante alemán Velo de Ville.

Esta propuesta pasa por desdibujar por completo las fronteras entre la comodidad de una bicicleta de paseo y la potencia bruta de una máquina de competición.

El mercado estaba acostumbrado a una segmentación clara, en la que la potencia estaba reservada para la montaña y la ergonomía para la ciudad, pero este nuevo modelo pretende desafiar los esquemas preestablecidos.

Bajo una estética amable y accesible, la Revo-C esconde en el eje del pedalier uno de los sistemas de propulsión más avanzados que se han diseñado en los últimos años, DJI Avinox. Es el motor y sistema de transmisión que ya había llamado la atención en las primeras e-MBT de la marca china, las Amflow PL, pero que aquí pone toda su potencia al servicio de quienes necesitan

Personalización al máximo

Hay muchos fabricantes de bicicletas eléctricas que se limitan a ensamblar componentes genéricos. Velo de Ville ha establecido su estrategia de marca apostando por todo lo contrario: la máxima personalización.

Su filosofía Custom Made permite a cada ciclista configurar desde la pintura hasta los componentes de sus vehículos de dos ruedas, haciendo gala de una tradición de artesanía industrial y montaje a la carta que, sin embargo, no implica renunciar a la integración de las últimas tecnologías en sus modelos flagship.

La bicicleta eléctrica Revo-C

En ese sentido, la Revo-C se apoya en la innovación más puntera de DJI. La empresa conocida por dominar el mercado mundial de los drones comerciales ha irrumpido con fuerza en el sector del ciclismo con el Avinox Drive System.

La integración de este motor en una bicicleta de corte urbano supone toda una declaración de intenciones, que apuesta por aplicar la miniaturización y la eficiente gestión energética de las aeronaves no tripuladas al pedaleo.

El sistema Avinox que impulsa a la Revo-C es una pieza de ingeniería sorprendentemente compacta y ligera, con un peso de apenas 2,52 kilogramos, una cifra que contrasta con la fuerza que es capaz de desarrollar.

Mientras que la mayoría de las bicicletas urbanas de gama alta se mueven en un rango de par motor de entre 50 y 75 Nm, la propuesta de Velo de Ville ofrece 105 Nm de forma continua.

Esta cifra implica que el usuario dispone de casi el doble de fuerza de arranque que sus competidores directos, una ventaja indiscutible para iniciar la marcha cuando el semáforo se pone en verde o enfrentar pendientes pronunciadas.

La experiencia de conducción se ve potenciada por un modo Boost que dispara el par hasta los 120 Nm y la potencia pico a 1.000 W durante 30 segundos, una característica pensada para situaciones exigentes.

La descomunal potencia de la Revo-C no es la de un caballo desbocado: desde Velo de Ville aseguran que se entrega con suavidad gracias a la gestión de algoritmos inteligentes que se adaptan tanto al pedaleo como a las condiciones de la calzada.

Además, conviene recordar las limitaciones aplicadas a estos vehículos eléctricos en Europa, donde 250 W es el máximo de potencia permitida para circular legalmente.

Gran batería y carga rápida

Para adaptarse a distintas necesidades, la marca alemana presenta su nuevo modelo estrella con dos configuraciones de batería integradas en el cuadro, aprovechando también la alta densidad energética desarrollada por DJI.

Los usuarios pueden optar por una batería de 600 Wh para recorridos urbanos normales o una de 800 Wh para quienes planean rutas de cicloturismo más extensas.

Conexión con app DJI Avinox DJI Omicrono

Un aspecto fundamental para la vida diaria es el sistema de carga, que incluye un cargador con tecnología de Nitruro de Galio (GaN), mucho más eficiente y compacto que los convencionales. Eso permite llevar la batería de mayor capacidad de cero al 75% en solo una hora y media.

El control de todos los parámetros se puede realizar a través de una pantalla OLED táctil de 2 pulgadas integrada en el tubo superior del cuadro. Esta ubicación no es casual, sino que responde a una decisión de diseño que busca proteger la pantalla de golpes y robos, diferenciándose de los displays montados en el manillar que son más vulnerables.

Desde esta consola central o mediante los mandos remotos inalámbricos, el ciclista gestiona los diferentes modos de asistencia que van desde el automático hasta el turbo, pasando por modos ecológicos para ahorrar energía.

A pesar de contar con un motor digno de una bicicleta de montaña de alto rendimiento, la Revo-C mantiene la identidad visual y ergonómica de Velo de Ville. Se trata de un vehículo de cuadro bajo tipo step-through, lo que facilita la acción de subir y bajar, un detalle crucial para el uso urbano con ropa de calle.

La bicicleta eléctrica Revo-C Velo de Ville Omicrono

La geometría ha sido calculada al milímetro para mantener una postura erguida y relajada, muy alejada de la posición agresiva que suelen requerir las bicicletas con este nivel de potencia.

Para gestionar la fuerza del motor sobre el asfalto irregular, el modelo monta neumáticos gruesos, de unas 2 pulgadas, que actúan como una primera capa de suspensión natural.

Siguiendo la estela de conectividad que caracteriza a los productos de DJI, la bicicleta se convierte en un dispositivo inteligente totalmente conectado. El sistema Avinox permite la vinculación con el teléfono móvil para ajustar la entrega de potencia, localizar la bicicleta mediante GPS en caso de robo o registrar datos de salud.

Además, la Revo-C incluye un puerto de carga USB-C en el propio cuadro que permite al usuario cargar su dispositivo móvil en marcha utilizando la enorme capacidad de la batería principal.

El precio, aunque variable según la personalización elegida por el cliente, sitúa el modelo base en un rango aproximado entre los 3.990 y los 4.500 euros, una cifra que refleja la fusión entre la manufactura alemana y la tecnología de vanguardia de DJI.