Esta minicasa de 11 metros de largo es enormemente espaciosa y resistente al mal tiempo por menos de 170.000 €

El sangrante problema de la vivienda en España es un asunto de primer nivel en nuestro país. ¿Las soluciones? Minicasas de bajo precio, en algunas ocasiones remolcables que sacrifican espacio en pos de un coste mucho menor al habitual.

La firma fabricante de minicasas ubicada en Oregón Tru Form Tiny ha diseñado una nueva opción que presume de estar preparada para ser transportable a absolutamente cualquier lugar, gracias a su protección contra la climatología externa.

Hablamos de la Urban Park Max 37, una espaciosa casa compacta que se basa en un remolque de cuatro ejes y que tiene una longitud de 11,2 metros. Una opción que si bien puede comenzar en los 205.000 dólares de precio, es relativamente asequible para algunos.

La mini casa remolcable de 200.000 euros

La Urban Park Max 37 de Tru Form Tiny cumple todos los requisitos de una mini casa que se precie: el aprovechamiento del espacio a lo larrgo, muchas ventanas para que incida la luz en el interior y sobre todo, motivos acabados en matera por todo el interior.

Como pasa en muchas otras casas del estudio americano, la clave está en lo largo y no tanto en lo ancho, ya que la Urban Park Max 37 es una casa de apenas 3 metros. Lo compensa con la ya mencionada longitud de 10 metros.

Interior de la Urban Park Max 37. Tru Form Tiny Omicrono

El centro de la casa está conformado por un espacio que hace las veces de sala de estar junto a una equipada cocina, en un inteiror recubierto de madera blanca laminada y molduras de madera. En un lateral, un sofá en forma de L completa todo el conjunto.

Al otro lado tenemos un pasillo que da lugar al dormitorio, con una cama de matrimonio y un completo armario empotrado espacioso y con mucha capacidad de almacenamiento. No falta un baño que además de tener ducha, integra un lavabo de tamaño completo.

La casa está completamente equipada; lavadora y secadora, lavavajillas, horno, nevera y hasta fogones con campana de extracción, así como aire acondicionado. Eso sí, es importante destacar que no tenemos una segunda planta.

Según detalla New Atlas, la gracia de la Urban Park Max 37 está en su formato con 'paquete costero', que consta de una serie de protecciones con fijaciones de acero inoxidable, techo de aluminio y un exterior terminado en madera resistente contra la humedad, la sal y el viento.

El objetivo es que esta casa se pueda aprovechar en entornos costeros, donde la climatología árida se suma a una humedad salina que puede acabar por hacer estragos en una casa, especialmente si está acabada en madera.

El modelo, eso sí, es una versión adaptada a un pedido de un cliente, por lo que se desconoce el precio. Sin embargo, las casas de la gama Urban Park Max comienzan en los 205.000 dólares, por lo que es lógico pensar que esta se sitúa en un precio similar.