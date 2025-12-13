Estas gafas emiten rayos de luz roja e infrarroja mediante IA para acabar con la sequedad ocular y mejorar la fatiga

El gadget de IA que preparan Sam Altman y Jony Ive es la puerta de entrada a toda una plétora de dispositivos equipados con esta tecnología en España. Prometen, entre otras cosas, comunicarse con nosotros telemáticamente y grabar y transcribir nuestras reuniones.

La compañía japonesa KoushiCare es la última en intentarlo pero con uans gafas específicas para mejorar nuestros ojos. Concretamente, potenciar nuestro bienestar ocular con las primeras gafas de este estilo potenciadas con IA.

Hablamos de LuminEyes, una propuesta que promete acabar con los ojos secos y la fatiga ocular usando iluminación que imita la luz matutina e inteligencia artificial que entre otras cosas, promete aliviar nuestra vista cansada y "otras molestias oculares menores".

Unas 'Vision Pro' para ojos

El proyecto de LuminEyes ha sido ya establecido en Kickstarter, y ya ha conseguido la financiación necesaria para su puesta en marcha a nivel comercial. Todo comenzó, dice la firma, con el propio CEO y fundador de KoushiCare, Yamazaki Matsumoto.

El magnate, que también es un físico con experiencia en el campo de la óptica, sufría de ojos secos y fatiga ocular. Se centró en el campo de la luz, inspirándose en estudios científicos sobre los beneficios de la luz infrarroja.

LuminEyes de KoushiCare. KoushiCare Omicrono

Es aquí donde tiene lugar la tecnología patentada DWCV LLLT, un sistema directamente dispuesto en LuminEyes que se basa en lo que la firma japonesa llama "luz matutina pura", que favorece "el equilibrio natural de la capa lpídica del ojo".

Esta tecnología, también llamada terapia de luz de baja intensidad y longitud de onda dinámica, combina terapia de luz por fotobiomodulación con doble longitud de onda con una temperatura constante de 41,5 grados, directamente sobre los ojos.

Uniendo luz y calor, LuminEyes busca reponer los aceites naturales de la capa lipídica de nuestros ojos, favoreciendo tanto una película lagrimal más equilibrada como un equilibrio mejorado en lo que a superficie ocular refiere.

Por otro lado, juega un papel importante la inteligencia artificial, dedicado al "cuidado personalizado" del ojo como tal. Con una app complementaria, la IA puede averigura el nivel de bienestar ocular diario de nuestros ojos.

LuminEyes de KoushiCare. KoushiCare Omicrono

Según KoushiCare, este algoritmo se encarga de analizar los resultados obtenidos cada vez que usamos las gafas y recomienda programas a medida, clasificando las sesiones en niveles leves, moderados o intensivos.

También ajusta de manera inteligente tanto la intensidad de la luz como la duración de la sesión para optimizar los resultados. El objetivo último es elimianr los problemas asociados de nuestra exposició continuada a pantallas y a problemas de visión constantes.

Desde la empresa japonesa afirman que LuminEyes puede otorgar a los usuarios mejor descanso, una piel más saludable alrededor de los ojos y una menor cantidad de tensión, consiguiendo por el camino unos ojos más brillantes e hidratados.

Ojos que tienen un menor nivel de sequedad, con un confort ocular general mejorado y una plétora de beneficios asociados. La cantidad de unidades con el pack de 223 euros es limitada, con entregas fijadas en febrero del 2026.