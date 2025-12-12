Xiaomi reinventa la lavadora con un espectacular modelo de 14 kilos de capacidad y tres tambores en un cuerpo

En sus 8 años de presencia en España, Xiaomi ha demostrado tener un buen hacer con la tecnología brutal. En su catálogo nos encontramos brutales aspiradoras sin cables, auriculares de diseño abierto y por supuesto, lavadoras-secadoras para cualquier hogar.

El portal MyDrivers cita una nueva lavadora de Xiaomi, la Mijia Three-Zone Washing Machine Pro que no solo destaca por soportar 14 kilos de capacidad, sino por tener nada menos que tres zonas de lavado. Tres tambores en un mismo cuerpo, básicamente.

Xiaomi ya ha coqueteado antes con la idea de incluir un tambor adicional a sus lavadoras, para segmentar el tipo de ropa que lavamos. Sin embargo, esta es la primera vez que vemos un producto así en el catálogo de la firma china.

Una lavadora con tres zonas de lavado

La idea de esta lavadora de Xiaomi radica en su factor de forma revolucionario, ya que combina su tambor de 12 kilos principal con otros dos tambores superiores pequeños, de apenas un kilo de capacidad.

¿Por qué tener varios tambores en lugar de uno grande? Muy sencillo: separar la ropa en función a lo que necesitemos. Las prendas pequeñas, como ropa interior, calcetines y similares pueden ir en los tambores pequeños.

Los dos tambores superiores. Xiaomi Omicrono

En el grande podemos introducir mantas, sudaderas, chaquetas y elementos de mayor tamaño. La ventaja que nos otorga esta versatilidad es que nos ayuda a gestionar mejor nuestros lavados y organizarnos de forma más eficiente al lavar nuestra ropa.

Este modelo integra las últimas tecnologías en lo que a dosificación de detergente se refiere, con hasta cuatro canales de dosificación para detergente, suavizante, etcétera. De hecho, tiene hasta un pequeño tubo de dosificación para prendas de bebé.

En la parte superior, la lavadora de Xiaomi presenta un panel táctil de amplio tamaño, con modos específicos de lavado para lencería, ropa interior, manchas de orina y hasta manchas de sangre. No falta la ya conocida tecnología de súper electrolisis marca de la casa.

Xiaomi ha integrado en otros tantos modelos de lavadoras un sistema que genera iones de oxígeno activos a través de un proceso de electrólisis del agua. De esta manera, el dispositivo esteriliza las prendas y elimina las manchas más profundas sin afectar a la ropa como tal.

Sistema de dosificación inteligente de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Un detalle interesante es que además de ser lavadora, la Mijia Pro es una secadora para eliminar la humedad de la ropa en un rango de temperaturas de 42 grados en los dos tambores compactos; para el mayor, Xiaomi ha dispuesto un modo de secado a baja temperatura.

Por supuesto, la lavadora es un modelo inteligente totalmente controlable vía aplicación que, entre otras cosas, permite gestionar sesiones de limpieza en ciertos horarios, recibir notificaciones y un largo etcétera.

Otras bondades de esta lavadora pasan por modos ultrarrápidos de lavado, con tiempos de incluso 12 minutos de duración y el sistema inteligente de dosificación anteriormente mencionado, que gestiona la cantidad de producto en función de aspectos como el peso o el tipo de ropa a lavar.

Desgraciadamente, esta lavadora de Xiaomi se queda en el mercado chino. Lo hace a un precio de 785 euros al cambio —6.499 yuanes—, sin información clara sobre una supuesta llegada a futuro al mercado occidental.