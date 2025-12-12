Apple prepara el 2026 con lanzamientos: el código filtrado de iOS anticipa nuevos HomePod mini y AirTag 2

No parece que Apple vaya a lanzar más productos en el tiempo de descuento del 2025, pero no faltan novedades proyectadas para 2026. Sin ir más lejos, tendremos tanto los iPhone plegables como nuevos dispositivos para el hogar inteligente.

El portal Macworld las confirma evidenciando sugerencias en el código de una "versión interna filtrada" de iOS 26, que mencionan varios dispositivos pensados para el año que viene. Entre ellos, un Homepod mini renovado y los nuevos AirTag 2.

Renovaciones esperadas, debido a que ambos han recibido pocas o ninguna actualización desde el lanzamiento de sus modelos originales. Incluso hay menciones al famoso Home Hub llamado HomePad, que usará la versión renovada de Siri para funcionar.

HomePod, AirTag y mucho más para 2026

El primer dispositivo es el HomePod mini, la versión más compacta de los altavoces inteligentes de Apple. El modelo original data del 2020, y desde entonces sus únicas renovaciones han ido en torno a los colores.

El nuevo HomePod mini, con nombre en clave B252, usará el mismo chip S10 de los Apple Watch Series 11, otorgando una mayor capacidad de respuesta y una mayor agilidad. No se esperan cambios en un diseño ampliamente conocido por los usuarios.

Los HomePod mini de colores

Se ha rumoreado en el pasado sobre si este nuevo HomePod mini sería compatible con lo nuevo de Apple Intelligence y por supuesto con la Siri potenciada con IA. No parece ser el caso, ya que Apple reservará estas funciones para el llamado HomePad.

El HomePad, punta de lanza de la revolución del hogar inteligente que Apple lleva preparando meses, esperaba lanzarse en 2024 o 2025; iba a ser una suerte de híbrido entre un iPad y un HomePod, que basaría su usabilidad en Siri.

El problemático retraso del asistente inteligente frustró estos planes de lanzamiento, retrasándolos. El HomePad, dice Macworld, espera lanzarse en 2026 con un chip A18. El mismo que podemos encontrar en los iPhone 16 del 2024.

Finalmente están los AirTag 2, que seguirían el mismo esquema de renovaciones que los HomePod mini. Estos localizadores integrarán mejoras para evitar que sean manipulados, haciendo que su altavoz integrado sea más difícil de retirar.

Tendrán un radio de acción triplicado de hasta 100 metros gracias al nuevo chip de banda ultraancha visto en los iPhone 15. En lo físico, al igual que ocurrirá con el HomePod mini, no cambiarán en absoluto.

En lo que a funciones refiere, Macworld cita algunas que no se habían detallado hasta el momento. Estas incluyen un proceso de emparejamiento mejorado, más información sobre las baterías restantes y un sistema de búsqueda preciso cuando se está en movimiento.