Adiós a las tiendas de campaña de siempre: este nuevo modelo se infla en solo 48 segundos y puede resistir huracanes

Las escapadas son algo muy nuestro en España, y no son pocos los que dedican parte de su tiempo a realizar acampadas al aire libre. Hasta Xiaomi tiene su propia tienda de campaña para realizar estos planes, que a veces implican modelos ubicados sobre vehículos.

La compañía FLFQ-Aloner ha dispuesto uno de sus últimos modelos en una campaña de micromecenazgo de Kickstarter, y promete ser un campamento inflable suspendido en el aire, que nos evitará tener que tocar el terreno.

Y es que la gracia de la Float (flotar, por su traducción al inglés) es que su factor de forma permite posicionarla sobre el suelo o en el aire, siempre y cuando dispongamos de árboles cercanos para crear una suerte de cápsula levitante en la que descansar.

Una tienda de campaña 'flotante' y a prueba de huracanes

Dos aspectos llamativos coronan esta tienda de campaña: la facilidad de montaje y sobre todo, la versatilidad. Desde New Atlas explican que la tienda de campaña se puede inflar en literalmente menos de un minuto; 48 segundos para ser exactos.

Usando una bomba eléctrica disponible con la Float, dejaremos la estructura básica lista para su uso. Al estar totalmente inflada, dejamos lista una estructura de aire que mantiene a flote una lona de nailon impermeable de 5.000 milímetros.

Tienda de campaña Float.

El suelo de la tienda corre a cargo de un cuerpo de malla sujetado por hebillas que se pueden ajustar a placer. Se puede posicionar en el suelo o sujetar en el aire, con una serie de puntos dedicados en cada una de sus esquinas.

FLFQ-Aloner detalla que si conseguimos puntos de enganche lo suficientemente robustos, la tienda se puede mantener suspendida en el aire, convirtiéndose en un híbrido entre una tienda de campaña convencional y una hamaca.

Todo ello, dice la startup, soportando inclemencias del tiempo como vientos huracanados. Así, si conseguimos tensar la tienda lo suficiente en el suelo, podremos soportar vientos de hasta 126 kilómetros por hora.

El problema o ventaja, según se mire, es que la Float es una tienda específicamente diseñada para acampadas solitarias. Solo admite a una persona, con un área de descanso de 200 x 98 centímetros y una altura de 85 centímetros.

Tienda desplegada en el suelo. FLFQ-Aloner Omicrono

La tienda de campaña es semitransparente, y cuenta con un toldo cuya ventilación es totalmente ajustable. Podremos modificar como queramos el paso de aire de la tienda, para ventilarla o aislarla a placer.

La modalidad suspendida en el aire es posible gracias a un kit de hamaca. Esta hamaca usa varillas de fibra de carbono dispuestas a cada lado de la propia tienda, junto a unas correas de sujeción que se ajustan con un mosquetón en cada una de las esquinas.

La idea de este modo es generar una superficie sólida, que literalmente eleva la tienda de campaña del suelo a un plano superior. De hecho, la startup promete que la tienda en este modo queda plana, y no sufre de inclinación alguna.

El proceso para instalar la tienda en el aire es muy sencillo, siempre y cuando se tengan los puntos de anclaje preparados. Se prepara la base plana de la propia tienda, y se posiciona la Float en su estructura básica sobre ella, para luego ajustarla con las varillas y las correas.

Tienda suspendida. FLFQ-Aloner Omicrono

Afortunadamente, el proyecto ya ha conseguido la financiación adecuada para su comercialización, superando holgadamente los 4.260 euros necesarios para comenzar a desarrollar esta idea.

La opción más económica nos permitirá conseguir la tienda de campaña por unos 340 euros, a modo de oferta previa. Según la startup, cuando este dispositivo salga al mercado, pasará a costar 699 dólares, lo que se traduce en una rebaja del 43%.