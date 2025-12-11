No, el Studio Display no ha muerto: Apple actualizará su pantalla profesional con mejores chips y HDR

El año 2025 ha sido tremendamente fructífero para una Apple que nos ha dado en este año los iPad Air M3, los iPhone 17 junto al iPhone Air y, sobre todo, los nuevos dispositivos con chips M5. Pero hay ausencias importantes, como la del Studio Display.

Fue hace más de 3 años que Apple lanzó el Mac Studio con M1 Max y el monitor Studio Display, una pantalla de grado profesional con resolución 5K de 27 pulgadas. Nuevos rumores apuntan a una renovación total de este dispositivo.

Tal y como adelanta Macworld citando referencias en el código de iOS 26, Apple estaría preparando una renovación de su Studio Display con importantes mejoras en cuanto a hardware, con un chip A19 incorporado y compatibilidad con HDR.

Un Apple Studio Display con HDR

El Apple Studio Display ha sido uno de los grandes olvidados por parte de Apple. El último modelo, como decimos, data del año 2022, aunque su hardware sigue estando a la altura, incluso en las exigencias de hoy en día.

Dispone de una pantalla Retina 5K con una resolución de 5.120 x 2.880 píxeles, con 218 PPI. Su brillo de 600 nits se compenetra con una gama cromática amplia P3, True Tone y 1.000 millones de colores.

Mac Studio y Studio Display

Una de las gracias de este monitor está en que incluye un procesador de iPhone y una cámara de 12 Mpx ultra gran angular con Encuadre Centrado y un sistema de seis altavoces con cancelación de fuerza en los woofers.

Le siguen tres puertos USB-C, un puerto Thunderbolt 3 y micrófonos con calidad de estudio que permiten invocar a Siri con un comando de voz dedicado. Como decimos, un dispositivo que es más que un simple monitor.

El código visto por Macworld habla de un nuevo modelo, identificado como J527 y que sería un Studio Display de segunda generación. Su mejora más importante radicaría en un nuevo procesador A19 incorporado; el mismo que el de los iPhone 17.

Con este sistema, el Studio Display de 2ª generación podría alcanzar tecnología ProMotion con 120 Hz de tasa de refresco y la tan esperada compatibilidad con HDR, para conseguir un rango dinámico ampliado.

Desde el portal inciden que debido a la referencia en el código, es de esperar que este nuevo producto abandonará la tecnología LCD para adoptar la misma Mini-LED presente en los MacBook Pro de últimas generaciones.

Si esto es así, la Studio Display renovada podría llegar a nada menos que 1.600 nits de brillo para contenido HDR, con un brillo constante de 1.000 nits. Mantendría, eso sí, su cámara web y su compatibilidad con el audio espacial y Siri.