Una mujer da a luz en un coche autónomo de Google: el parto se dio antes de llegar al hospital

Waymo, la compañía de conducción autónoma de Alphabet que ya opera robotaxis en ciudades como San Francisco, lleva tiempo envuelta en polémica. Primero, con vehículos que hacen 'pirulas' en plena calle y luego con dispositivos que se saltan las normas de tráfico.

Un nuevo capítulo copará los titulares en España: una mujer da a luz en uno de estos coches. El suceso tuvo lugar, cómo no, en la ciudad de San Francisco donde más presentes están estos vehículos, tal y como asegura TechCrunch.

Medios locales reportan que si bien el coche pudo llegar al hospital, el niño ya llegó a este mundo antes de que lo hiciera el propio Waymo. De hecho, los servicios de emergencias estuvieron al tanto del suceso.

Un niño nace en un coche Waymo

Todo ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando una mujer embarazada se dirigía al Centro Médico UCSF de la ciudad, presumiblemente a la espera de poder dar a luz a su hijo, que ya estaba en camino.

Una vez dentro del coche, la mujer tuvo que comenzar el proceso del parto, lo que hizo que el equipo de Asistencia Remota de Waymo, especializado en resolver incidencias dentro de vehículos, se percatara de la situación.

Un coche de Waymo circulando por autopista Waymo Omicrono

Concretamente, detectaron una "actividad inusual" dentro del coche Waymo, lo que implicó una llamada para verificar el estado del pasajero. Waymo también contactó con el 911, aunque tal y como detalla el San Francisco Standard, el vehículo llegó al hospital antes que los servicios de emergencias.

Afortunadamente, todo salió bien. El hospital confirmó el incidente, y aclaró que, efectivamente, la madre y el hospital pudieron llegar al hospital sin mayores inconvenientes. Por supuesto, Waymo ha aprovechado el parto para certificar la seguridad de sus coches.

En palabras de la empresa de Alphabet, Waymo está "orgullosa de ser un método de viaje confiable para momentos grandes y pequeños, atendiendo a pasajeros de apenas unos segundos de edad hasta muchos años más jóvenes".

Lo más sorprendente es que la misma empresa ha confirmado que esta no es la primera vez que ocurre algo así. En Phoenix también se dio un parto en uno de estos vehículos autónomos. "Esto es algo muy poco común", reconoció Waymo.

Añaden, eso sí, que no es tan raro ver a usuarios con sus niños recién nacidos dejar el hospital en uno de estos coches autónomos. "Algunos de nuestros pasajeros más nuevos están ansiosos por experimentar su primer viaje en Waymo", apostilló la empresa.

Lógicamente, el coche fue dispuesto para su limpieza inmediata. Un suceso alegre en una vorágine de controversias que han involucrado directamente a Waymo en estas últimas semanas y que no han beneficiado a la compañía.