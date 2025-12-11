China se pasa el juego de los robots humanoides: lanza un modelo con 6 brazos pensando en la multitarea total

Cuando hablamos de robots humanoides en España, lo razonable es pensar en modelos que imitan al ser humano. Dispositivos que buscan operar en fábricas y hogares copan titulares sobre sus formas, que en muchas ocasiones priorizan la estética por encima de la funcionalidad.

El conglomerado empresarial fabricante de electrodomésticos chino Midea Group ha desechado la tendencia de imitar la forma humanoide clásica y ha presentado a MIRO-U, el primer robot humanoide industrial con 6 brazos.

La idea de MIRO-U dista de lo visto en la industria. Mientras que otros fabricantes han basado el factor de forma de sus robots en la figura humana, la propuesta de Midea es la versatilidad total, gracias a estos 6 brazos completos.

Un robot humanoide que no lo parece

MIRO-U es un robot que si bien en la base también recupera algunas cuestiones humanas, las cambia radicalmente. Tiene cabeza y torso, sí, pero estos elementos buscan que el robot se adapte a estaciones de trabajo pensadas para operarios humanos.

El resto es fundamentalmente distinto. El MIRO-U abandona la configuración de doble brazo habitual y adopta los 6, para omitir además las piernas. En su lugar, el robot cuenta con un sistema de elevación vertical oculto en un chasis con ruedas.

Tal y como informa el South China Morning Post, el MIRO-U, calificado como "superhumanoide" por parte de Midea, pretende ser clave en la eficiencia industrial del mañana, prometiendo mejorar la eficiencia de los cambios en las líneas de producción en un 30%.

Se desconoce una buena parte de sus características, más allá de saberse que está equipado con un eje de rotación en el torso para permitirle girar 360 grados. Esto, sumado a sus ruedas, permiten al MIRO-U moverse con mayor libertad por los entornos industriales.

Wei Chang, director de tecnología de Midea, explicó que el valor central del robot "radica en ir más allá de la mera imitación de formas para lograr un salto en la eficiencia operativa dentro de los entornos industriales".

Y es que desde hace unos años, ha surgido una corriente de pensamiento que critica el enfoque puramente humano de los robots de hoy en día. Estas ideas plantean que el factor de forma humano es más un limitante que una ventaja.

Los 6 brazos desplegados del MIRO-U. Midea Group Omicrono

Midea Group parece ser consciente de ello, y por ende ha abandonado esta tendencia de fijación en lo humano, que ha llevado a que las empresas del sector intenten casi de forma platónica aderezar a sus robots con la estética intrínsecamente humana.

Estos 6 brazos cumplirán tareas muy concretas. Los inferiores manipularán componentes industriales pesados, y los superiores se centrarán en tareas como el ensamblado, la fijación o el empaquetado.

Su sistema de rotación de 360 grados, así como su elevación vertical estable dará más opciones al robot para transicionar entre varias estaciones de trabajo, dándole la posibilidad de adaptarse a cada una de ellas sin necesidad de tener que readaptar el dispositivo cada una de las veces.

MIRO-U fue presentado en el Foro de Nueva Economía del Gran Área de la Bahía el pasado viernes 5 de diciembre, y ha sorprendido por su enfoque radicalmente distinto. Este dispositivo, por cierto, pertenece a la gama de soluciones robóticas para entornos industriales de Midea.

El vídeo en una de sus presentaciones. Midea Group Omicrono

Desde el conglomerado chino afirmaron que el MIRO-U es el primer robot del mundo en saltarse las limitaciones físicas humanas y apostar por la integración total en las estaciones de trabajo, pensadas para humanos de forma histórica.

Las ventajas de esta idea son varias. Las fábricas que se valen de equipos compartidos y sobre todo de estas máquinas están abocadas a tener que readaptar sus dispositivos para cada una de las estaciones de trabajo a las que están destinadas.

El MIRO-U se quita esto de encima; al no necesitar un equipo humano para poder ajustarse a sus tareas, el robot puede sencillamente ahorrar tiempo y cumplimentar sus tareas en menos tiempo. Una forma de ver más allá de los ya clásicos robots humanoides comerciales.