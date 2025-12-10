Aldi va a por Thermomix con el nuevo robot MasterPro: una pantalla XL de 10 pulgadas, más temperatura y cocina guiada

Si buscas un robot de cocina en España, estás de enhorabuena. No faltan opciones, que van desde las más conocidas hasta las menos establecidas, siendo ejemplos claros la Thermomix TM7 de Vorwerk o el Xiaomi Mi Cooking Robot disponible en nuestro país.

La cadena de supermercados ALDI es consciente y por ello acaba de renovar su robot de cocina ALDI Master Pro, con un nuevo dispositivo que mejora las asperezas del modelo anterior. Por ejemplo, añade una pantalla más grande y un mayor rango de temperatura.

Además, este dispositivo es de los más baratos de todos los que hay de este estilo, ya que se podrá comprar a partir del día 13 de diciembre por 299 euros. Eso sí, por tiempo limitado, tal y como explica la propia Aldi.

El robot de cocina de Lidl

El Aldi MasterPro se actualiza con un muy requerido modelo multifunción que sobre todo cambia en su apartado estético. Adopta un diseño renovado, con mejoras que facilitan el día a día de la cocina.

La principal novedad está en su pantalla táctil de 10 pulgadas, más amplia para ver mejor las más de 500 recetas integradas y actualizables vía WiFi que incorpora la máquina. Su otra gran mejora es el rango de temperatura ampliado.

Robot de Aldi con sus accesorios. Aldi Omicrono

La nueva Aldi MasterPro no prescinde de nada. Para muestra, tenemos su sistema de cocción en varios niveles, que permite preparar menús completos de forma simultánea, con el objetivo de optimizar energía y tiempo a la hora de cocinar.

El robot de cocina de Aldi también presume de una potencia de 1.400 W y un set totalmente completo de 12 accesorios, que nos ayudarán a batir, triturar o remover alimentos además de pesarlos con su báscula integrada.

Todos estos accesorios, complementados con las propias herramientas que integra el robot de cocina de Aldi, hacen que el dispositivo lo ponga fácil en todas las fases del cocinado, haciendo de este un procedimiento mucho más simplificado.

Precio y disponibilidad

El nuevo robot de cocina MasterPro destacará por un precio de derribo, que se saldrá de la tangente respecto al resto de opciones del mercado. Estará disponible por un apabullante precio de 299 euros.

Sin embargo, la disponibilidad del robot será limitada. Aldi aclara que se podrá comprar en todos los supermercados de la cadena a partir del próximo día 13, por tiempo limitado, presumiblemente hasta agotar existencias.

Recordemos que en este precio de 299 euros se incluye el set de 12 accesorios para exprimir sus capacidades, un añadido que nos ahorrará tener que comprar estos añadidos de otras marcas aparte.