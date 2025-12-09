Un robot Optimus de Tesla se cae en una presentación y los usuarios teorizan: podría estar teleoperado por humanos

No han sido pocos los titulares en España que han puesto en duda las capacidades de los robots Optimus de Tesla. Los dispositivos humanoides han generado inquietud entre los usuarios, después de confirmarse que algunas de sus demostraciones han sido teleoperadas.

Un nuevo y estrambótico vídeo de un robot Optimus en un evento de Miami ha vuelto a hacer saltar las alarmas en torno a esta idea. Y es que uno de estos robots acabó por caerse en plena demostración, para sorpresa de los asistentes.

La clave, dicen los usuarios en redes sociales, es un gesto que realiza el Optimus justo antes de caerse. Segundos antes de acabar en el suelo, el robot hace un extraño movimiento en la cabeza similar al de un usuario retirándose unos cascos de realidad virtual.

Sospechas de teleoperación humana

Tal y como adelanta Electrek, todo ocurrió el pasado fin de semana en un evento que precisamente buscaba mostrar tanto los sistemas de conducción autónoma de Tesla como las capacidades de su robot Optimus.

Esta ha sido una constante en la Tesla de Elon Musk; llenar sus eventos de robots Optimus, como hizo en la presentación We, Robot y en la premiere de la película Tron: Ares, donde el mismísimo Jared Leto se encaró con uno de estos robots humanoides.

El vídeo de la discordia se publicó en Reddit. En él, un robot Optimus está en una sección con botellas de agua. En un momento dado, mueve el brazo demasiado rápido, mueve un par de botellas de agua y pierde el equilibrio pocos instantes después.

Lo que ha llamado la atención es el cómo lo hace. Hace poco, Rusia presentó al que sería su primer robot potenciado con inteligencia artificial. Al igual que otros tantos, dicho robot cayó sin hacer gestos porque no están preparados para caerse.

Pocos instantes antes de caer, el robot hace un gesto similar a un movimiento de agarre, como si se estuviera sacando un objeto de la cabeza. Los usuarios han reconocido este gesto como el mismo que haríamos al retirarnos unas gafas de realidad virtual.

Existen fotografías y metrajes que muestran a operarios de Tesla entrenando robots Optimus con estas gafas o para teleoperarlos a distancia. Si bien no está confirmado, todo apunta a que efectivamente, estos robots estaban teleoperados.

Imagen de un operario entrenando a un Optimus con un dispositivo de RV. Tesla Omicrono

No es la primera vez. Algunas de las demostraciones realizadas por Tesla han sido teleoperadas. Incluso el evento de We, Robot tenía varios de estos robots teleoperados, tal y como confirmaron en la misma presentación algunos de ellos.

Cabe aclarar que teleoperar un robot no tiene nada de malo per se. Sin embargo, llama la atención que un evento supuestamente centrado en estos robots y en las funciones de conducción autónoma tenga que recurrir a estas cuestiones.