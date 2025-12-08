Lo nuevo de DJI es un dron gigantesco para hacer entregas aéreas: el nuevo FlyCart puede llevar 100 kilos

DJI es conocida en España por sus drones de consumo, pero sus dispositivos van mucho más allá. Su reciente DJI Neo 2 para volar en escapadas o el Mini 5 Pro son idóneos para la creación de contenido, pero entre sus operaciones vemos al sector agrario y el transporte de cargas.

Para ello han lanzado el nuevo dron de entrega DJI FlyCart 100, un dispositivo pensado para entregas aéreas basado en el ya conocido FlyCart 30, famoso por haber hecho una entrega aérea en el Monte Everest.

Como su nombre indica, el FlyCart 100 de DJI es un dron capaz de cargar hasta 100 kilos de peso, contando con nuevas características como un paracaídas, un sistema LiDAR y una carga más rápida, así como un sistema de evitación de obstáculos mejorado.

Así es el DJI FlyCart 100

El FlyCart 100 presume de su mayor capacidad de carga útil. Básicamente, el FC100 es un dron preparado para transportar cargas de hasta 100 kilos de peso, con un peso máximo al despegue de hasta 170 kilos.

El dron se basa en una configuración coaxial de cuatro ejes, ocho hélices y el mismo multirrotor de su predecesor. Le sigue un diseño de alas optimizado conjuntado con una serie de hélices hechas en fibra de carbono con tamaños de 62 pulgadas.

DJI FlyCart 100. DJI Omicrono

Además, sus motores son más grandes y disfrutan de un mayor par. En cifras, el DJI FlyCart 100 puede llevar cargas de hasta 65 kilos durante nada menos que 12 kilómetros en su sistema de baterías duales. Esto supone más del doble de los 30 kilos anteriores.

Si por un casual optamos por la configuración de emergencia que equipa una única batería, el FC100 puede transportar 80 kilos en 6 kilómetros. De nuevo, el doble, esta vez comparándolo con los 40 kilos del modelo pasado.

En este sentido, juega un papel clave el nuevo sistema de carga ultrarrápida del DJI FlyCart 100, que consta de un cargador C12000 o un generador D14000iE. En ciertas condiciones, el dron se puede configurar para operar de forma prácticamente ininterrumpida.

Al hacer uso del sistema de intercambio en caliente de doble batería y del diseño de redundancia de batería incorporado, el dron promete una operabilidad sin pausas, incluso en entornos extremadamente fríos.

DJI FlyCart 100. DJI Omicrono

DJI ha integrado en el FlyCart 100 dos baterías de 41 Ah, que se pueden calentar a través de la Caja de aislamiento de batería de DJI. De esta forma, las baterías no sufren en estos entornos, y pueden funcionar con varios cargadores tanto en interiores como en exteriores.

Otro detalle interesante es el cabrestante de última generación, dispuesto con un gancho eléctrico y un cable de 30 metros que augura una carga y descarga más eficiente. De hecho, puede mantener una velocidad de retracción constante de 1,2 metros por segundo en cargas pesadas.

Para complementar este sistema, el dron dispone de un renovado sistema de seguridad inteligente. Consta de un sensor LiDAR de alta precisión para mapear el terreno, de un radar de onda milimétrica y de un sistema penta-visión que mejora la percepción del terreno.

Si bien el sistema de evitación de obstáculos ha sido mejorado, el FlyCart 100 también dispone de un paracaídas integrado que reduce la velocidad de aterrizaje y minimiza el riesgo en personas y bienes cercanos.

DJI FlyCart 100. DJI Omicrono

Por si fuera poco, el dron de entrega de DJI es resistente al agua y al polvo y puede operar en entornos de -20 grados centígrados, hasta 40 grados en entornos cálidos. En cuanto a altitud, puede soportar vientos de 12 metros por segundo y volar hasta los 6.000 metros.

Respecto a la operabilidad del DJI FlyCart 100, DJI ha ideado una nueva app para los pilotos, con control remoto y nuevas opciones que van desde un modo de operación de ruta A-B a una visualización en realidad aumentada.