Esta linterna se proclama como la primera del mundo en usar iones de sodio para aguantar bajas temperaturas

Los avances energéticos en España están dando lugar a las primeras alternativas reales a las famosísimas baterías de iones de litio que entre otras cosas, aprovechan la madera y triplican la autonomía de los coches eléctricos.

Y es que uno de los problemas de estas baterías de iones de litio es que sufren enormemente en entornos muy fríos. Esta linterna, que se autoproclama como la primera en usar iones de sodio, soluciona este problema al operar en temperaturas de -40 grados centígrados.

Se trata de la Sodiumfrostglow, que se encarga de usar una batería de iones de sodio que promete brindar suministro energético en estos rangos de temperatura. Un proyecto ya en micromecenazgo ubicado en Kickstarter.

Una linterna para usarse en el Ártico

Las baterías de iones de litio pueden generar la energía necesaria para alimentar nuestros dispositivos electrónicos mediante reacciones químicas internas producidas usualmente entre los electrodos y el electrolito. Estos procesos se ven afectados por las bajas temperaturas.

Cuando la temperatura baja a 0 grados centígrados o menos, estas reacciones se ven ralentizadas, consiguiendo que la resistencia interna aumente y que se entregue menos corriente en su interior.

Set de linternas. PARD Business Management Consulting Kickstarter

El electrolito de estas baterías se vuelve más resistente al paso de los electrones, entregando menos potencia y causando que se descarguen antes o que directamente no entreguen la energía necesaria en según qué situaciones.

La Sodiumfrostglow soluciona este inconveniente, al prometer nada menos que 3.000 ciclos de carga completa, lo que equivale según los responsables de este gadget a 10 años de uso continuado, incluso en temperaturas de hasta -40 grados centígrados

Todo ello para dar vida a una batería de 10.000 mAh que potencia una linterna con un haz de luz de 2.500 lúmenes. Esta puede ajustar su ángulo focal de emisión de luz, y cuenta con cinco modos de iluminación. Tampoco falta una conveniente luz estroboscópica.

Esta carcasa exterior está preparada para soportar el polvo, el agua y las caídas graves. Se puede usar como powerbank ya que dicha batería es de 10.000 mAh, con la ventaja de que puede estar descargada meses sin que su rendimiento se vea afectado.

Según la compañía detrás del proyecto de Kickstarter, la linterna debería poder funcionar un día entero de forma continuada con la batería al 100%. Por cierto, la batería es totalmente extraíble y reemplazable, ayudando a alargar su vida útil.

El modelo más económico para hacernos con la linterna nos costará 49 euros otorgándonos una linterna única. También será posible optar por un pack con linterna y batería adicional. Eso sí, este es el primer proyecto de la firma en Kickstarter, algo a tener en cuenta.