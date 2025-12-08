El cuchillo de caza que sirve como multiherramienta: se puede usar para cortar comida, tallar madera o como martillo

El mundo de las multiherramientas es muy amplio, con modelos que se pueden llevar en el bolsillo y equipan hasta 16 utensilios, hasta llegar a navajas suizas muy versátiles. En ese contexto quiere destacar un nuevo cuchillo de caza, denominado Puma White Hunter, que apuesta por una hoja fija especializada en lugar de integrar múltiples herramientas.

Los cuchillos son herramientas muy especializadas y no todos sirven para lo mismo. Por ejemplo, unos están pensados para tallar madera, otros para recortar cuero y otros para filetear pescado, tareas que también puede realizar el Puma White Hunter en un entorno de caza y de campo.

Este cuchillo destaca por su diseño: presenta un punto descentrado, donde la punta de la hoja se aleja de la línea central del cuchillo, con un lomo grueso que la refuerza para una penetración más eficaz sobre materiales duros. Detrás de la punta, una curva convexa maximiza el contacto del filo con la carne y la piel, facilitando el desollado y el despiece en piezas de caza mayor.

La hoja, de 155 milímetros de largo, también cuenta con una generosa cantidad de acero sobrante para resistir el afilado frecuente sin perder su forma, y está hecha para ser extremadamente resistente. Gracias a esa robustez, se puede usar de forma ocasional para tareas como forzar tapas de latas o hacer palanca sobre superficies duras.

Por otro lado, el espesor del lomo de la hoja alcanza unos 5 mm, por lo que soporta golpes y presiones intensas y puede emplearse como martillo para golpear con otro objeto. Otra característica clave de la hoja es que se curva hacia la empuñadura, formando un filo apto para tallar madera o realizar otros trabajos más delicados.

El cuchillo Puma White Hunter. Puma Knives Omicrono

También dispone de un filo dentado fino, ideal para cortar alimentos como tomates o la piel de pescado, o para serrar ramas verdes o cuerdas en una salida al campo. En el dorso de la hoja hay otro filo con un ángulo más amplio que permite trabajar sobre madera dura o pequeños huesos, ampliando su rango de uso en caza y bushcraft.

Puma White Hunter está fabricado en un acero inoxidable de la familia 1.4116, compuesto principalmente de hierro con aproximadamente un 1% de carbono y alrededor de un 17% de cromo, lo que ayuda a inhibir la oxidación. El cuchillo, que pesa apenas unos 240 gramos, tiene igualmente una construcción de espiga completa, donde el metal de la hoja recorre toda la longitud del mango, estrechándose hacia la hoja para mayor resistencia y equilibrio.

Mientras, el mango es ergonómico y cuenta con un apoyo en el dorso para el pulgar, lo que mejora el control al realizar cortes de precisión. Este elemento se fabrica actualmente con cuerno de ciervo europeo en una de sus versiones, aunque también está disponible en materiales como cuerno de búfalo, madera de olivo, polímero o ébano, según la variante elegida.

El cuchillo incluye un orificio en el mango para introducir un cordón y evitar que se pierda o resbale si se moja durante su uso en exteriores. El White Hunter se ha convertido en uno de los modelos favoritos entre muchos cazadores y tiene un precio de 429,99 dólares, que al cambio son aproximadamente 369,10 euros.