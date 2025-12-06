Lo último para poder hacer 'snowboard' es un amortiguador que evita cualquier problema al deslizarte por la nieve

Los amantes del snowboarding en España sabrán que el paso de la tabla sobre la nieve no es tan suave como parece. Los modelos de última generación, de hecho, pretenden acabar con las trepidaciones y vibraciones producidas por el paso de la tabla sobre superficies con nieve.

Es por ello que están surgiendo sistemas de amortiguamiento que eviten algunos de los problemas más importantes del snowboarding, como las constantes vibraciones causadas por el roce de la tabla con las superficies nevadas más endurecidas y que tienen restos de tierra en su parte exterior.

La firma FusionRide ha desarrollado un amortiguador con cojinetes especiales que se encarga precisamente de absorber los impactos ubicados en los cantos de la tabla a la hora de hacer ciertas maniobras en la nieve, sin afectar al control de la tabla por el camino.

El amortiguador de tablas de snowboard

El proyecto ha dado como resultado al amortiguador ShredLORD, que se ha desarrollado y probado en colaboración con la facultad de Ingeniería Deportiva y Ergonomía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena.

El dispositivo pesa menos de 500 gramos y gracias a su construcción, se han podido reducir los impactos de más de 10 g en las tablas donde ha sido equipada en más de un 40%. Este es el secreto del amortiguador, que se coloca en la parte trasera de la tabla.

Amortiguador ShredLORD. FusionRide Kickstarter

La estructura se coloca justo en la fijación trasera que une a la bota de atrás con la propia tabla, dejando la fijación de las botas delanteras totalmente libres. Esto sobre el papel sigue manteniendo el nivel de control de siempre para con el deportista.

Según relatan desde FusionRide, el dispositivo se vale de cojinetes de poliuretano ajustables intercalados entre placas de aluminio anodizado. El motivo de esta posición no es baladí, ya que su ubicación detrás del usuario permite absorber mejor los impactos de los cantos en la tabla.

Como resultado directo, ShredLORD reduce la tensión producida sobre los tobillos, caderas y rodillas mientras que se consigue un mayor rango de velocidad. Es decir, se aplica menos presión al cuerpo del deportista y además se consigue un extra de velocidad.

La calve de su diseño es que permite realizar giros de tbla complicados, que dañan sobremanera las zonas de los cantos de la tabla. De hecho, bloquea el contacto con el borde en 0,4 segundos, lo que resulta en un mayor mantenimiento del contacto con el borde en ciertas condiciones.

Desde la empresa prometen que ShredLORD es capaz de aumentar la estabilidad, la velocidad y el control mientras se maneja la tabla de snowboard. La modalidad más barata para hacerse con él en Kickstarte es la que cuesta 107 euros, aunque con una limitación de 50 unidades.