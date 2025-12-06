Esta lavadora presume de una función inteligente que se adapta a ti: de detergente justo al programa ideal para tu ropa

De un tiempo a esta parte está popularizándose en España la idea de un hogar domótico, con electrodomésticos futuristas que ya se pueden adquirir en cualquier tienda. Junto a estos dispositivos más prometedores nos encontramos con versiones modernizadas de otros ya vistos el país.

Es lo que ha hecho Whirlpool con su nueva lavadora con tecnología Adaptive Wash, que esencialmente está pensada para que el dispositivo se adapte a las necesidades del usuario, y no al revés. Lo hace con esta tecnología y otras tantas más.

Y es que la lavadora Whirlpool estrena entre sus bondades tecnologías y sistemas como SenseWash o AutoDose, que entre otras cosas ajustan automáticamente la cantidad de detergente según la carga y el tipo de tejido incluido en el tambor.

La nueva lavadora de Whirlpool

Estamos ante una lavadora completamente inteligente, que se compenetra con una aplicación para móviles que en palabras de la firma adapta los ciclos de limpieza al propio estilo de vida del usuario, personalizando la experiencia de la colada y ajustándola a sus necesidades.

Por un lado tenemos la tecnología 6th SenseWash, que adapta los ciclos de limpieza en función de los tejidos dispuestos en el tambor, el tamaño de la carga de prendas de ropa y los niveles de suciedad, manejando con precisión el consumo de agua, energía y la potencia de la limpieza.

Dicha automatización inteligente se une a la ya mencionada tecnología AutoDose, que ajusta la cantidad de detergente de forma dinámica y autónoma, resultando en una mayor eficiencia en cada lavado con ahorros de agua y detergente sustanciales.

Otro punto clave que resalta Whirlpool respecto a su lavadora incluye una combinación de motores avanzados con software de primer nivel para alcanzar niveles de ruido de clase A, de manera que se pueda lograr un funcionamiento relativamente comedido en lo que a sonido refiere.

A esto le sumamos un estándar de clase energética A, dando lugar a un funcionamiento en cuanto a energía un 60% más eficiente, según Whirlpool. El punto más relevante está en su compatibilidad con la app HomeWhiz, desde donde será posible controlar la propia lavadora.

Desde la aplicación el usuario podrá monitorear los resultados de los distintos procesos de limpieza de la lavadora, y calificarlos desde la app. Todo ello aderezado con un apartado estético cuidado, que incluye una plétora de modos y opciones de limpieza con un dial y pantalla incorporados.