Esta funda para tu iPhone esconde una pantalla de tinta electrónica y un sistema de grabación por IA integrado

Cada vez estamos más acostumbrados a dispositivos y gadgets en España que buscan salirse de la tangente con nuevas y poderosas ideas, como el misterioso dispositivo que prepara OpenAI o los grifos de cerveza de FrostDraft para el verano.

Lo último de Kickstarter hará las delicias de aquellos que quieran leer texto en su iPhone sin tener que usar su teléfono. Se trata de la Reetle SmartInk I, una funda para teléfonos de Apple con una pantalla de tinta electrónica integrada.

Esta funda, además de tener la pantalla ya mencionada, incluye un sistema de grabación y transcripción por IA que aporta mucho a un conjunto que ya está a la venta en forma de campaña de micromecenazgo.

Una funda con pantalla de tinta electrónica

La funda es tremendamente sencilla en lo que a aspecto físico refiere. En la parte del módulo de cámara hay dos botones, uno para apagar y encender la funda, junto a otro para grabar contenido. Eso sí, esconde un estándar militar de resistencia para proteger al teléfono.

Esto es lo primero que destaca de la funda; sirve como una grabadora de audio, potenciada con inteligencia artificial que registra y transcribe las conversaciones y permite enviarlas al teléfono sin apenas esfuerzo.

Funda con pantalla de tinta electrónica. Reetle Omicrono

La idea es que la funda sirva para transcribir reuniones, notas o ideas con un toque de botón, para luego resumirlos en una serie de registros accesibles desde la web. Todo ello sincronizándose vía Bluetooth o WiFi con el teléfono.

Luego está su pantalla de tinta electrónica, de 3,97 pulgadas de diagonal y con una resolución de 235 píxeles por pulgada. Por un lado, nos permitirá hacer uso de la funda y controlar aspectos como los resúmenes o acceder a los resúmenes con IA.

Por el otro, nos servirá como un e-reader prácticamente ultracompacto en el que podremos consultar prácticamente aquello que queramos. Podremos leer notas, libros, textos e incluso mostrar texto e imágenes en la pantalla.

Hasta soporta una función para traducir notas a más de 100 idiomas, con apenas pulsar un botón en la interfaz de la pantalla. Eso sí, como ya es habitual, esta funda incluye una suscripción para desbloquear todas sus funciones por 99,99 dólares al año con un paquete empresarial.

Funda de Reetle. Reetle Omicrono

Otro dato importante es que la funda con pantalla tiene su propia batería de 300 mAh integrados, suficiente para que la funda esté 7 días en espera u otorgue 10 horas de lectura. Es compatible con MagSafe y tiene certificación militar de resistencia.

La funda ya se puede comprar en Kickstarter, aunque cabe aclarar que Reetle es su primer producto y su primer proyecto. El paquete más barato, que incluye un descuento importante de un 40% en su suscripción para hacer uso de las funciones de IA, cuesta unos 105 euros.