Nueva polémica con los coches autónomos de Waymo: no se detienen ante los buses escolares de EEUU

Hace escasos días saltaba la noticia: los coches de Waymo, propiedad de Alphabet —la empresa matriz de Google— ya empezaron a generar estragos al tener comportamientos cuestionables en la carretera. Ahora, están siendo directamente investigados por infracciones repetidas.

Así lo revela TechCrunch, que cita cuestiones emitidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos a Waymo, en relación a una serie de infracciones realizadas en Austin, Texas.

Y es que se habrían registrado 19 adelantamientos ilegales de robotaxis Waymo a buses escolares en plena recogida de menores. Los informes que relatan los incidentes, acompañados de vídeos que ya han dado la vuelta al mundo, han sido emitidos por el Distrito Escolar de Austin.

Waymo adelanta de forma ilegal a buses

Una simple búsqueda en Internet permite ver coches autónomos de Waymo pasando por delante de buses escolares estacionados, con las luces intermitentes en rojo y con el clásico signo de 'STOP' desplegado en un lateral.

Estos metrajes fueron recogidos por las cámaras de vídeo montadas en autobuses escolares del Distrito Escolar de Austin, causando que la Administración Nacional anteriormente mencionada tomase cartas en el asunto en octubre de este año.

Ilegalidades de Waymo.

En Estados Unidos, es ilegal que un coche, independientemente de si está conducido de forma autónoma o por un humano, pase por delante de un bus escolar estacionado con luces rojas intermitentes. Es en esos momentos cuando los buses dejan subir y bajar a los niños.

Cuando el típico autobús escolar se detiene, despliega un símbolo de STOP en un lateral, y señaliza su posición con luces rojas intermitentes. Esto significa que hay niños subiéndose o bajándose del bus en cuestión, o lo que es lo mismo, se está haciendo o una recogida, o una entrega.

Es aquí cuando los coches deben pararse ante las señales hasta que acabe el procedimiento. Da igual en qué sentido circulen; si el autobús tiene su señal de STOP desplegada, los coches no pueden adelantar al vehículo escolar.

La ley lo establece así debido a que los niños pueden estar cruzando la calle justo delante o detrás del autobús. Al ser un riesgo de seguridad claro, no se permite que los coches circulen hasta que la señal de STOP se retire.

Esto no ha ocurrido con los robotaxis de WAYMO. Numerosos vídeos revelan la forma en la que estos coches pasaban de forma clara delante de buses estacionados, incluso cuando justo estaban desplegando el clásico cartel de STOP.

El hecho motivó que la NHTSA moviera ficha, y anunciara en octubre de este año una investigación sobre Waymo a través de la Oficina de Investigación de Defectos. Determinaron que investigarían el desempeño del software que permite esta conducción autónoma referente a los buses detenidos.

En aquel entonces, la NHTSA dejó claro que había altas probabilidades de que se produjeran más incidentes relacionados con buses escolares y coches autónomos. Waymo se defendió en referencia a algunos casos, afirmando que estos robotaxis no podían ver ni la señal de STOP ni las luces intermitentes.

En uno de estos incidentes, la compañía afirmó que uno de los autobuses implicados bloqueaba la entrada por la que salía el robotaxi en cuestión. En un comunicado, Waymo afirmó estar colaborando con la NHTSA de forma profunda para solventar este problema, con la emisión de actualizaciones de software.

La situación ha escalado ya en diciembre. Según recoge Reuters, la NHTSA emitió una carta a Waymo solicitando información detallada sobre el sistema de conducción autónoma, así como documentos sobre sus operaciones.

Una misiva que llega dos meses después de que se iniciara la investigación de la entidad, y que fue emitida el pasado 20 de noviembre hacia la firma. Solo en noviembre, dijo el Distrito Escolar de Austin, se produjeron otros cinco incidentes similares.

Recordemos que Waymo afirmó haber mejorado el rendimiento de sus vehículos con actualizaciones de software que, sobre el papel, arreglarían el problema. Estos cinco incidentes se dieron después de las declaraciones de Waymo al respecto de dichas actualizaciones.

En la carta, la NHTSA solicita a Waymo cesar sus operaciones alrededor de las escuelas durante los horarios típicos de recogida y entrega hasta que se pudiera garantizar que los coches no quebrantarían la normativa vigente.

Un abogado del distrito escolar cargó contra Waymo, afirmando que Waymo ponía en peligro a los estudiantes intentando implementar estas soluciones. Citó, además, un incidente en el que uno de estos coches fue grabado "pasando junto a un autobús escolar detenido".

El problema de este incidente según el abogado, lejos de la ilegalidad inherente, fue que este coche pasó "momentos después de que un estudiante cruzara frente al vehículo, y mientras el estudiante aún estaba en la carretera".

La NHTSA llega a preguntar abiertamente a Waymo si realmente implementaron o desarrollaron "una solución de software adecuada para mitigar ese problema". En tal caso, lanzaron la cuestión a la firma, preguntándole si planeaban "presentar una solicitud de retirada del mercado para dicha solución".

Lo más grave es que el Distrito Escolar acusa a Waymo de negarse a suspender estas operaciones cercanas a las escuelas, y añade a la lista el primer incidente de diciembre; otro coche pasó por delante de un bus que cargaba niños de forma activa.

Así, el Distrito denuncia que los cambios supuestamente implementados por Waymo "no resolvieron el problema ni nuestras preocupaciones". En un comunicado posterior, la empresa no habló de esta negativa, y se limitó a reafirmarse en estas implementaciones de software.