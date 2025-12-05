Ballie, el adorable robot asistente de Samsung, aún no llega: vuelve a retrasarse su dispositivo más curioso

Si es aficionado a la tecnología robótica, quizás le suene Ballie, el adorable robot de Samsung presentado en el CES 2024 y que hizo acto de aparición en el CES del 2025 prometiendo tener bajo el brazo la mejor IA de Google para interactuar con él.

El problema es que el robot habría vuelto a ser retrasado. Según recoge el portal TechRadar, Ballie aún estaría preparándose para su salida al mercado, después de estar en el aire a nivel comercial desde hace ya unos años.

Y es que aunque el robot apareciera en 2024 en su forma actual, Ballie hizo su debut en el año 2020, en una forma ligeramente distinta que se asemejaba más a una pelota de béisbol que a lo que vemos hoy en día.

Ballie sufre otro retraso más

La última noticia que tuvimos de Ballie era que Samsung había anunciado una colaboración ampliada con Google Cloud para llevar Google Gemini a este robot, para permitirle "interactuar de forma natural y conversacional para ayudar a los usuarios a gestionar el hogar".

Un avance importante, ya que Samsung prometía que este razonamiento mejorado otorgaría a Ballie la posibilidad de ayudar mejor a los usuarios ayudándoles a gestionar aspectos como su salud, el bienestar y el estado de la casa en general.

Ballie, el robot doméstico de Samsung. Samsung Omicrono

Si por ejemplo el usuario le dice a Ballie que está cansado, este conectará con la búsqueda de Google para ofrecer consejos concretos que le ayuden a aumentar sus niveles de energía, recomendándole hacer ejercicio o mejorar sus pautas en el sueño.

En ese momento, Samsung confirmó que el robot llegaría al mercado de consumo en verano del 2025, con un lanzamiento proyectado en Corea del Norte y Estados Unidos en esa época. Estamos en diciembre, y no es posible adquirir el robot en estos mercados.

Samsung respondió al portal explicando que seguirían "refinando y perfeccionando la tecnología para brindar una experiencia al cliente aún más impactante", sin entrar en detalles del porqué este retraso, más allá de aclarar que aún seguían trabajando en desarrollar a Ballie.

No se sabe específicamente por qué este lanzamiento está demorándose tanto. Sin embargo, debemos entender que Ballie es un dispositivo complejo de desarrollar y que además, está equipado con una IA que debe tener salvaguardas para un futuro lanzamiento comercial.

Ballie, robot de Samsung Samsung Omicrono

Y es que Ballie puede moverse por el hogar gracias a sus ruedas incorporadas, y seguir a los miembros del hogar para luego recibirlas cuando salieran y entraran en la puerta. Para hacer esto, se vale de un conjunto de cámaras, micrófonos y sensores compatibles con comandos de voz.

Incluso será posible chatear con el robot a través de un chat dedicado por el móvil. Otro punto importante es que el robot podría proyectar imágenes en el suelo, la pared o en el techo con una resolución 1080p.

No faltaría un sistema de audio Bluetooth inteligente, para reproducir contenido a través del robot y un control inteligente de los dispositivos de la casa para, por ejemplo, encender y activar luces o activar el aire acondicionado y la lavadora.

Es lógico pensar que el robot finalmente se irá al 2026, al quedar apenas unas semanas de año. Sin embargo, esta realmente es una buena noticia, ya que todos los ajustes y puestas a punto en un dispositivo con IA lo harán más seguro de cara a su lanzamiento.