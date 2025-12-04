Xiaomi va a por Dyson con una potente y ligera aspiradora sin cables por menos de 43 euros

Cada vez es más común ver a Xiaomi lanzar dispositivos en España y en el resto del mundo que destacan por ser cuanto menos, curiosos. Lo ha hecho con humidificadores para el coche, lavadoras-secadoras inteligentes y aires acondicionados que ya se venden en nuestro país.

Lo siguiente por parte de la firma china es una aspiradora vertical, en un formato ya bastante conocido en el mercado pero a un precio ridículo, de apenas 359 yuanes. Al cambio, eso supone unos 43 euros en España.

A cambio, Xiaomi nos ofrece una aspiradora vertical, de nada menos que 22.000 Pa y 50 AW de potencia de succión con un motor de alta velocidad de nada menos que 110.000 revoluciones por minuto.

La aspiradora vertical de Xiaomi

La clave de esta aspiradora de Xiaomi está en que cuenta con características y funciones usualmente reservadas para modelos más caros. Por ejemplo, vemos que el dispositivo es totalmente inalámbrico.

Con una batería de 2.000 mAh, la aspiradora puede operar en su modo normal de limpieza hasta los 40 minutos completos, los cuales se verán evidentemente reducidos si forzamos el dispositivo a su modo más potente; en este modo, pasará a tener 10 minutos de funcionamiento.

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner. Xiaomi Omicrono

La aspiradora está separada en una unidad principal de apenas 860 gramos y en tres accesorios diferenciados, que incluyen un tubo de extensión y dos cabezales. Uno, un cepillo típico antienredos y otro para rincones, huecos, tapicerías e interiores de coches.

Por supuesto, se puede usar la aspiradora bien como un dispositivo de mano o como una aspiradora convencional, con todas las ventajas que ello supone. Solo hay que acoplar y desacoplar los accesorios como en cualquier aspirador convencional.

Xiaomi ha tenido a bien incluir un sistema de filtrado de partículas de cinco capas, con una cámara ciclónica, un filtro de acero de micromalla, un filtro de esponja frontal, un filtro HEPA y una almohadilla de protección, que capturan el 99,9% de las partículas de 0,3 micras.

Dicho sistema está integrado junto a un depósito de polvo de 200 mililitros con componentes lavables y con una configuración de botones físicos bastante sencilla, que se compenetra con una rara avis en este tipo de productos: un puerto USB-C.

Obviamente, la contraparte es que no tenemos ningún tipo de función inteligente en esta aspiradora, aunque no hace falta. Es un modelo sencillo, fácil de utilizar y que suplirá las necesidades básicas de una casa relativamente compacta.

Desgraciadamente, esta aspiradora está disponible únicamente en China, sin datos exactos sobre una exportación a España. No obstante, es fácil pensar que efectivamente, Xiaomi traerá este dispositivo a Europa debido a su reciente impulso de lanzar electrodomésticos en el territorio occidental.