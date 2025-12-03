Robots con IA para jubilar a los trabajadores: arranca la feria más ambiciosa del sector

Los robots humanoides han dejado de ser una cuestión futurista. En España siguen siendo una rara avis, pero su revolución ya ha causado la apertura del primer centro comercial dedicado a ellos y la celebración de la mayor feria de robots del mundo en Tokio.

Abre sus puertas el iREX 2025, la considerada como la feria de autómatas más grande del mundo en la capital nipona con dos claros reclamos para los visitantes; los avances en materia de robótica y la presencia de la inteligencia artificial.

La muestra pudo tener un explosivo inicio con más de 3.300 casetas y nada menos que 673 expositores entre los que se pudieron ver a dispositivos robóticos hacer las veces de rescatistas, auxiliares médicos e incluso recepcionistas.

La feria de robots más grande del mundo

Esta feria ha comenzado su andadura con un lema claro: las "Sociedades sostenibles a través de la robótica", en un claro guiño a la aspiración generalizada de la industria de introducir estos robots en entornos domóticos e industriales.

El evento, podríamos decir, se ha dividido en dos; los robots humanoides como la principal atracción y la llamada inteligencia artificial física, que pretende otorgar a estas máquinas la capacidad de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real.

Robot humanoide en la iREX 2025. Franck Robichon Omicrono

Un ejemplo de esto sería Helix, el sistema de inteligencia artificial que da vida a los robots de Figure y que tantas veces se ha puesto a prueba en demostraciones por parte de la empresa. Estas IAs se valen, eso sí, de un hardware dedicado incluido con los robots.

La inteligencia artificial que mueve a estos robots en lo físico se sirve de sensores, radares y cámaras para dotar a estas máquinas de vista, oído e incluso tacto para entender el contexto de la situación y su entorno, para así llevar a cabo de forma más eficiente las órdenes.

Por otro lado estuvieron muy presentes los robots humanoides, con modelos que abarcan las secciones industriales más punteras hasta los entornos más domésticos, como los dedicados a cuidados o a colaborar con negocios de cara al público.

Es el caso de la compañía japonesa Kawasaki, afincada en Japón y que acaparó una buena parte de las miradas de la presentación con su modelo RHP Kaleido 9. El resultado de una década de desarrollo fue un robot específicamente diseñado para tareas de rescate en desastres naturales.

Robot en la feria de Japón. Franck Robichon Omicrono

No estuvo solo. La empresa Nyokkey presentó sus robots humanoides de asistencia a las tareas diarias, así como modelos cuadrúpedos como el Corleo. Este último permite al conductor sentarse a horcajadas sobre su 'lomo' para viajar por zonas inaccesibles para vehículos tradicionales.

La feria también estuvo marcada por los robots de acompañamiento y servidumbre, que lejos de las cuestiones empresariales, suelen ser los preferidos de las industrias para vaticinar un futuro donde los mayordomos robóticos sean una realidad.

La empresa japonesa Groove X mostró a Lovot, un modelo humanoide específicamente pensado como un robot afectivo. Se conjuntó con el modelo Mirokai, otro dispositivo esta vez desarrollado por la gala Enchanted Tools que también estaba orientado a estos fines.

Recordemos que Japón atraviesa un momento delicado, con tasas de natalidad cayendo en picado y con un rápido envejecimiento de la población. La idea detrás de estos robots es la de acompañar y cuidar a personas mayores en una sociedad donde casi el 40% de los ciudadanos admite sentirse solo.