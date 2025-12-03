Malasia volverá a buscar al vuelo MH370 más de 10 años después con sistemas robóticos avanzados y eficientes

"Casi inconcebible" y "socialmente inaceptable". Así se calificó al mítico caso de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, ocurrido el 8 de marzo del 2014 en un informe del 2017, y que se postula como una de las mayores tragedias de la historia de la aviación.

Y es que más de 10 años después, se sigue intentando resolver el misterio. El Ministerio de Transporte de Malasia ha anunciado que la búsqueda del avión siniestrado se retomará el próximo 30 de diciembre, usando tecnología robótica esta vez.

Lo hará junto a la firma Ocean Infinity, una compañía estadounidense que utilizará sus dispositivos robóticos para abarcar la enorme área de búsqueda en el sur del océano Índico. Dichas labores de búsqueda durarán un total de 55 días.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Fue el pasado 8 de marzo del año 2014 cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines, calificado como MH370 o vuelo 748 de China Southern Airlines desapareció por completo del radar llevándose consigo 239 personas en su interior.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Capital de Pekín. El avión era un Boeing 777-2H6ER y estaba operado por Malaysia Airlines.

Cabina del MH370.

Cuando el MH370 se disponía a entrar al espacio aéreo de Vietnam, se perdió el contacto por radar y radio con el avión, en un punto del mar de China Meridional. El control del tráfico aéreo de Subang fue el que perdió dicho contacto.

Malaysia Airlines emitió un comunicado de prensa explicando que el contacto se perdió a 220 kilómetros al este de Kota Kinabalu, en el mar de China Meridional. La búsqueda comenzó, en un principio, en el golfo de Tailandia.

Nuevas informaciones y pistas indicaron que el avión siguió rumbo al sur adentrándose directamente en el océano Índico, donde se cree que la aeronave acabó estrellándose. No se saben ni las causas de la desaparición ni la ubicación de los restos mayoritarios del avión.

Además de la tragedia que supone la desaparición de más 239 personas, el caso se postuló como uno de los mayores misterios de la aviación moderna. El primer ministro australiano de la época, Tony Abbott, aseguró que la búsqueda del avión era la "más difícil en la historia de la humanidad".

Zonas en las que podría ser encontrado el vuelo.

El gobierno de Malasia acaba de confirmar que recurrirán a la empresa de robótica marina Ocean Infinity para volver a buscar los restos del vuelo MH370 en las zonas donde sea más probable localizar la aeronave, aunque no se han publicado las coordenadas concretas.

Ocean Infinity no ha confirmado exactamente qué modelos usarán para la búsqueda. Sin embargo, sus efectivos cuentan con vehículos submarinos autónomos que pueden cartografiar el lecho marino gracias a sus sistemas sonar que detectan anomalías en el terreno marino.

El contrato, eso sí, es peculiar; Ocean Infinity no cobrará si no encuentra la aeronave. Si lo consigue, recibirá una compensación de 70 millones de dólares, pero solo si consigue localizar los restos en una posición concreta.

El comunicado del Ministerio de Transporte detalla las operaciones de búsqueda en el fondo marino que se extenderán, durante 55 días. Desde el gobierno han confirmado que la búsqueda abarcará el lecho marino del sur del océano Índico, en un área que abarcará 15.000 kilómetros cuadrados.

Zaharie, el piloto del MH370.

Cabe aclarar que Ocean Infinity ya ha buscado al MH370 con anterioridad, pero nunca consiguió encontrar los restos. En años posteriores, se encontraron restos —algunos confirmados, otros no— pertenecientes a la aeronave en Sudáfrica y en las Islas Mauricio.

La búsqueda más reciente, ubicada en abril y también perpetrada en el sur del océano Índico, se suspendió en abril por las malas condiciones climáticas. Está por ver si finalmente, y tras más de 10 años, los familiares obtienen una respuesta final.