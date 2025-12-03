Los coches de Waymo ya se comportan como humanos, pero no de la forma que crees: ya hacen 'pirulas' en carretera

España y por extensión Europa está a las puertas de vivir una revolución con los taxis autónomos, que aspiran a renovar la movilidad urbana y cambiar nuestra forma de movernos por las calles. El problema es que ya están aprendiendo a conducir como los humanos... en el mal sentido.

Según recoge el Wall Street Journal, se están dando casos de infracciones graves perpetradas por coches autónomos de Waymo en las calles de San Francisco. Infracciones que usualmente llevaría a cabo un conductor agresivo o, en su defecto, peligroso.

Un ejemplo puesto en el reportaje hiela la sangre: dos Jaguar blancos haciendo zigzag en un túnel con dos carriles, de forma totalmente autónoma. Una testigo, al ver la escena, dijo que estos coches "conducen más como un taxista, un taxista agresivo".

Los coches Waymo se están 'humanizando'

En España es muy habitual hablar de forma coloquial de las llamadas 'pirulas'. Infracciones de tráfico que vemos a diario y que suelen implicar a conductores con poca paciencia y con poco o nulo respeto por las normas viales.

Los coches Waymo estarían perpetrando precisamente estas infracciones, pero sin un conductor a bordo que los controle. Giros ilegales, atropellos, acelerones inesperados, saltos de cola y faltas de señalización a la hora, por ejemplo, de cambiar de carril.

Coche de Waymo

No faltan testimonios, y en absoluto lejanos en el tiempo. En septiembre, se produjo un giro en U ilegal en California por parte de un coche de Waymo. Por otro lado, en noviembre, uno de estos vehículos atropelló a un gato en el Mission District de la ciudad.

Algunos de los malos hábitos más conocidos de los profesionales relacionados con la conducción —taxistas, conductores de VTC, etcétera— se ven reflejados en los movimientos de los coches, incluyendo acelerones bruscos en semáforos y en pasos de cebra, por ejemplo.

Un contraste tremendo, si tenemos en cuenta que los coches de Waymo eran famosos en estas localidades por ser extremadamente respetuosos con las normas de tráfico. Este cambio drástico, con las situaciones mencionadas anteriormente, ha generado tensiones en los ciudadanos.

¿Tiene esto un porqué? Lo cierto es que sí. La respuesta la da Chris Ludwick, director sénior de gestión de productos de Waymo, que ha declarado los problemas inherentes a la conducción autónoma en urbes convencionales.

Jaguar de Waymo.

En palabras de Ludwick, los coches autónomos pasan a cambiar su comportamiento cuando son demasiado 'pasivos', llegando a ser agresivos en su conducción. Las actualizaciones que Waymo implementa sobre su flota de vehículos autónomos mitigan estos cambios bruscos.

Obviamente, ninguna de estas actitudes son intencionales por parte de Waymo, que busca que el coche respete las normas de tránsito en la medida de lo posible. El problema es que estas normas pueden incluso entrar en conflicto.

Así, cuando las normas viales se 'contradicen' y el vehículo debe tomar una decisión rápida, optará por tomar una medida u otra, escogiendo respetar en todo momento las normas viales en la medida de lo posible.

La misma Waymo explica en un informe de seguridad sobre sus coches que se han reducido en un 91% las lesiones graves con sus vehículos autónomos. También se ha rebajado en un 80% los accidentes que causan las lesiones.

Waymo.

Cifras que contrastan enormemente con las situaciones de tensión vividas en ciudades de Estados Unidos donde operan tanto estos coches de Waymo como los de otras firmas, causando estragos y hartazgo entre los ciudadanos.

En febrero del 2024, se produjo una oleada de violencia que resultó en un coche de Waymo vandalizado e incendiado. Y es que una multitud cargó brutalmente contra este vehículo, a tenor de las tensiones presentes en la ciudad de San Francisco con respecto a estos coches.