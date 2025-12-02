Así es la réplica de Lego del cohete SLS de la NASA que viajará a la Luna: se mueve y despega emulando al original

Lego ha sido una firma que ha tenido que reinventarse con los años en España, apostando por un modelo de juego híbrido que combina lo físico con el digital y haciendo acto de aparición incluso en los museos OXO como el de Madrid.

Su nuevo logro: un set Technic referenciando al cohete SLS del programa Artemis de la NASA, que volverá a posicionar al ser humano en la Luna. Un conjunto de 632 piezas que se pondrá a la venta en enero del año que viene.

El pack no solo incluye una réplica muy fiel del propio sistema de lanzamiento espacial, sino que hace uso incluso de un pequeño sistema de elevación que permite ver la etapa superior separarse del módulo de motor, la nave espacial Orion y el propulsor.

Un set del cohete SLS de Artemis

El anuncio lo ha realizado Olaf Kegger, veteranísimo diseñador dentro de Lego por casi 40 años y responsable de este kit, que se venderá presumiblemente por 59,99 dólares, aunque sin precio en euros todavía confirmado.

Kegger confirmó en el evento de presentación que el set de piezas está diseñado junto a la misma NASA, imitando en una escala bastante reducida el cohete SLS que nos llevará tanto a la Luna en Artemis II y III como a Marte en el futuro.

Conjunto de piezas de Lego. Lego Omicrono

La clave del set de Artemis es que la parte izquierda integra una pequeña palanca que al girarla, asciende todo el set del cohete, separando los distintos módulos ligeramente y elevando el pack ligeramente sobre su base.

Olaf Kegger también confirma que el conjunto tendrá sonido en la base, imitando el del lanzamiento típico de un cohete. Otras bondades incluyen cuatro figuras Lego de astronautas, detalles de llamas azules y distintivos de la ESA y la NASA y un panel informativo completo.

Como decimos, no se sabe a qué precio llegará a España, puesto que no se ha aplicado el cambio de coste en nuestro país. Debido a que su coste en Estados Unidos es de 59,99 dólares, no es difícil pensar en esa misma conversión o un poco más cara.

Cabe destacar que la NASA ya tiene un sistema de lanzamiento espacial Artemis de la NASA, pero a una escala bastante superior y sin la parafernalia del elevamiento. Ese set cuesta 259,99 euros y aglutina 3.601 piezas, añadiendo una plataforma de lanzamiento completa.

Set completamente montado. Lego Omicrono

El nivel de detalle de este set es impresionante, no solo por el sistema de elevación sino por los detalles estéticos tanto en los módulos del cohete como en la base interior, que además tiene su propia tapa que permite ver el interior de los componentes.