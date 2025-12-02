La empresa detrás del ‘ejército’ de robots chino defiende su autenticidad: “No entienden las capacidades reales de China"

El auge de los robots humanoides como industria lleva fraguando una revolución de la que sin duda España será testigo. En este sentido, hemos podido ver desde robots inquietantes por su movimiento natural hasta polémicas que implican la seguridad de los propios seres humanos.

La compañía UBTech, responsable del reciente —y viral— despliegue de robots humanoides en China, ha logrado un contrato millonario para desplegar sus robots en las zonas fronterizas que limitan China con Vietnam.

UBTech también ha aprovechado para mostrar la autenticidad de su flota de robots. Tan Min, director de marca de UBTech, declaró al mismo portal que esta duda se debía "a la falta de comprensión de las capacidades de fabricación de China".

UBTech desplegará robots humanoides en Vietnam

Estas declaraciones surgieron en un contexto de duda sobre UBTech y sus recientes despliegues tecnológicos. La empresa ubicada en Shenzhen ya declaró que aspiraban a entregar nada menos que 500 robots humanoides para su uso industrial para finales del 2025.

Una cifra espectacular, por supuesto, pero con una promesa en el horizonte; aumentar la escala exponencialmente para aumentar el ensamblaje de estos robots hasta 5.000 unidades para 2026. Esto lógicamente ha generado dudas.

Robots de UBTEch. UBTech Omicrono

La clave, dice Min, está en la reducción de costes unitarios por la producción de los robots. A su juicio, el costo se reduciría a menos de 20.000 dólares para "entre 2027 y 2030". Unas declaraciones que contrastan con su reciente acuerdo millonario con China.

Así lo recoge el South China Morning Post, relatando que el acuerdo de 264 millones de yuanes establecerá un centro de robótica humanoide en la ciudad costera de Fangchenggang, ubicada en la región de Guangxi fronteriza con Vietnam.

Es probable que le suene este robot. En julio de este mismo año se presentó el Walker S2, una variante industrial del Walker S2 visto en los vídeos de UBTech que se postuló como el primer robot humanoide del mundo capaz de cambiarse las baterías a sí mismo.

Demostración del robot Walker S2.

Este dispositivo integra un sistema que permite al robot operar directamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin descanso alguno. Lo hace gracias a una tecnología de equilibrio de energía con un combo de baterías duales.

Este doble conjunto de baterías dobles se acoplan en la parte trasera del Walker S2. Básicamente, el robot va alternando entre su batería principal y la de respaldo, de tal forma que el dispositivo nunca se queda sin autonomía.

Al no retirar las dos baterías de una vez, el robot no se apaga si se retira una cada vez. De hecho, cuando el Walker S2 necesita cambiar la batería de respaldo, el robot lo hace por sí solo en un proceso sorprendente.

Si la batería principal se descarga o falla, el robot puede cambiar a la batería de respaldo sin problema. De esta forma, se consigue la ansiada capacidad operativa continuada. Todo el proceso de cambio de baterías lo hace por sí solo.

Walker S2 en proceso de cambio de batería. UBTech Omicrono

El Walker S2 acopla la batería descargada al cargador industrial, saca una ya cargada y se la acopla a sí mismo con sus brazos robóticos retráctiles. De forma totalmente autónoma, el robot elige qué batería elegir y decidir entre cambiar la batería o cargarla dependiendo de la tarea a realizar.

Si por ejemplo el robot entiende que debe realizar una tarea que requiera un nivel de carga superior al que poseen sus baterías, irá a la estación antes de ejecutarla. Por otro lado, si la batería está defectuosa o descargada, también irá a realizar el proceso.

Por el resto, el S2 es un robot humanoide bípedo, con capacidades de raciocinio e inteligencia mejoradas respecto a la generación anterior, que ya podía hablar, razonar y hacer uso de inteligencia artificial para mantener conversaciones en tiempo real.

El objetivo de esta iniciativa por parte de UBTech implica que los robots humanoides Walker S2 gestionen el flujo de personal de la zona, manejen las patrullas fronterizas del lugar y participen tanto en operaciones logísticas como en servicios comerciales locales.

Huge milestone achieved!📣

World's first mass delivery of humanoid robots has completed! Hundreds of UBTECH #WalkerS2 have been delivered to our partners. 🤖

The future of #industrial automation is here.

March forward to transformation! 🚀#HumanoidRobots #massproduction #AI pic.twitter.com/LSBrMsK8Gd — UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) November 12, 2025

No solo eso; también revisarán las plantas de fabricación cercanas y guiarán a los viajeros que crucen la frontera interactuando con el usuario. Por supuesto, los Walker S2 estarán potenciados con brutales modelos de IA que los habilitarán para realizar tareas de forma autónoma.

Un anuncio que llega poco después del viral vídeo que reveló la propia UBTech en el que mostró una grandísima cantidad de robots Walker S2 caminando en una factoría. Tal fue el caso, que el CEO y fundador de Figure negó que fuera real.

Brett Adcock, directivo conocido por sus desmanes y por sus comentarios abrasivos en redes sociales, negó que el vídeo siquiera fuera auténtico, acusando a UBTech de falsear el número de robots con inteligencia artificial y negando que realmente la firma entregara esta cantidad de robots.

UBTech respondió poco después —no directamente a Adcock— mostrando un vídeo behind the scenes con todo el proceso de grabación, revelando por el camino que al menos aparentemente, el vídeo efectivamente era real.