Lo nuevo de Xiaomi en España es una lavadora-secadora inteligente con capacidad para 9 kg por menos de 500 euros

Xiaomi sigue adelante en España con una expansión directamente enfocada a los electrodomésticos. Tras abrir su primera tienda en Madrid, con un espacio de 157 metros cuadrados, la firma ya trabaja en retail y en traer muchos de sus gadgets del día a día al país.

Ahora le toca el turno a la lavadora-secadora de Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro, de 9 kilos de capacidad, que ya se puede comprar oficialmente en España. Un dispositivo que entre otras cosas, promete un 25% más de eficiencia energética y funciones inteligentes.

Estamos ante una lavadora de Xiaomi que cuesta 499 euros en España, y que entre sus bondades incluye un lavado higiénico con vapor que acaba con el 99,99% de las bacterias y un panel táctil frontal que se quita de encima todas las inconveniencias de los botones típicos.

La lavadora inteligente de Xiaomi

Lo primero que destaca esta lavadora está en su clase de eficiencia energética A, que en palabras de Xiaomi se traduce en un 25% más de eficiencia ahorrando luz por el camino. Pero recordemos: además de ser lavadora, es secadora.

Según Xiaomi, puede tanto lavar como secar hasta 3 kilos de ropa diaria en hasta 180 minutos con un único botón, valiéndose de una tecnología de infusión inteligente con una dosificación automática doble.

Lavadora de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Dicha característica detecta el peso de la colada y administra de forma más concienzuda la cantidad de detergente y suavizante que se dispensa. En palabras de Xiaomi, una recarga dura un mes entero, reduciendo los residuos químicos y garantizando la limpieza.

De hecho, esta tasa de dispensación se puede ajustar en la app de Xiaomi Home, indicativo de que lejos de ser una simple lavadora-secadora, esta se puede controlar desde la aplicación para móviles de Xiaomi.

Junto al sistema anteriormente mencionado, la lavadora de Xiaomi monta una cámara de premezcla de disolución instantánea que lleva al agua y al detergente por unos 149 canales de columna, "sometiéndose a colisiones rápidas y repetidas" para preactivar "los agentes limpiadores".

Esto da como resultado una mezcla de detergente activo muy concentrado con una proporción de mezcla ideal de 1,5 veces, que se pulveriza a alta presión en todo el tambor. Todo ello en apenas unos tres pasos, que van desde la premezcla hasta el enjuague.

Sistema de infusión inteligente. Xiaomi Omicrono

Y es que la lavadora preactiva los agentes limpiadores con la premezcla, y pulveriza la solución mejorando la fuerza mecánica al penetrar en las fibras y disolviendo las manchas más rápido. En el centrifugado, se pulveriza agua a alta presión para mejorar el aclarado y eliminar el detergente.

En estos procesos de infusión inteligente, con lavado rápido a 36 minutos, Xiaomi promete un 33% menos de consumo de agua, un 40% menos de consumo energético y un 39% menos de tiempo de lavado.

Otro detalle interesante está en su tambor, que además de ser grande es ultrafino para otorgar más espacio de rotación y una gran fuerza centrífuga, combinando la fuerza mecánica de la tecnología de lavado con la potencia del dispositivo.

A esto debemos sumarle una muy conveniente eliminación de bacterias con el programa de cuidado higiénico, que acaba con el 99,99% de las bacterias eliminando vapor a alta temperatura que, por otro lado, no daña la ropa.

Todo esto está potenciado por un motor de accionamiento directo que se conecta directamente al tambor para tener una transmisión de potencia más precisa y eficiente, que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del propio motor, a la vez que elimina el ruido excesivo.

Hasta el secado es inteligente; se hace en un rango de temperaturas de entre 55 y 65 grados centígrados, usando un control inteligente del secado que finaliza el ciclo de forma automática cuando se detecta que las prendas están secas.

Todo esto aderezado con una app Xiaomi Home que permite controlar la lavadora de Xiaomi y aplicarle actualizaciones de firmware que mejoran las funciones y aumentan la versatilidad del dispositivo, así como mejoras de calidad de vida como la posibilidad de añadir ropa a mitad de ciclo o luz integrada en el tambor.

Respecto al apartado físico, Xiaomi habla de una profundidad de 570 milímetros y de un sistema de enjuague automático que elimina los rastros de residuos, dispensaciones incorrectas, etcétera. El agua por otro lado enjuaga y limpia automáticamente los componentes eliminando la pelusa.