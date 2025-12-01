Una freidora de aire por 39 euros: el chollazo de Lidl por el Cyber Monday que se agotará en España en pocas horas
Este modelo presume de la tecnología Rapid Air de Philips y de 12 métodos de cocción distintos para cocer, freír, calentar, descongelar e incluso deshidratar.
El Black Friday ya ha pasado y con él, ha llegado el Cyber Monday a España. Otra campaña de ofertas, que esta vez ha dejado como resultado una freidora de aire de Lidl tremendamente barata: a apenas 39 euros.
Hablamos de esta freidora de aire de Philips de 1.700 W de potencia, que normalmente roza los 100 euros de precio. En la web de Lidl, se puede ver por 77,99 euros, pero aplicando el código CYBER50, se le puede aplicar un 50% adicional de descuento, dejándola en 39 euros.
Y no estamos ante cualquier freidora, 6,2 litros de capacidad, con niveles de temperatura de 80 a 200 grados y 12 modos de cocción coronan una gran freidora que suplirá las necesidades de familias enteras.
La freidora de aire de Philips, a un 72% de descuento
Este modelo cuenta con una potencia total de 1.700 W, contenidos en unas dimensiones de 40,4 x 0,9 x 30,8 centímetros y 5,2 kilos de peso. Incluye la freidora, un separador y dos rejillas para el cestillo de 6,2 litros de capacidad.
La clave de esta freidora de aire barata está en sus 12 métodos de cocción únicos, que permite cocinar todo tipo de alimentos sin apenas esfuerzo. Desde Philips se promete nada menos que un 90% menos de grasa en los platos cocinados así.
La freidora de aire mantiene los alimentos muy crujientes, gracias a su tecnología Rapid Air que distribuye el aire caliente de forma más uniforme por los ingredientes del cestillo, haciendo que se cocinen mejor y queden más crujientes y cocidos.
Entre los 12 modos mencionados de cocinado, Philips menciona la capacidad de freír alimentos, hacer a la parrilla, asar productos, etcétera. También puede deshidratar comida, recalentarla y descongelarla con sus modos dedicados.
Su tipo de control es, de hecho, su mayor virtud. La freidora de aire de Philips dispone de un sencillo dial en la parte frontal para seleccionar el tiempo y de un dial superior para establecer la temperatura, que como decimos, puede llegar a los 200 grados.
Por supuesto, la parte exterior de la freidora está recubierta para no quemar al tacto y su cestillo se puede retirar sin miedo a problemas de calentamiento. Todo el dispositivo, de hecho, está dotado de mecanismos de seguridad que evitan cuestiones como sobrecalentamiento, fallos eléctricos, etcétera.
El objetivo de esta freidora, disponible por apenas 40 euros, es el de ofrecer un dispositivo 12 en 1 fácil de usar y que suplirá todas las necesidades de la cocina. Eso sí, hazte con ella rápido ya que esta oferta solo se podrá aprovechar hoy, 1 de diciembre del 2025.