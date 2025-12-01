España, pionera en la conducción autónoma real: permite a Tesla probar el FSD legalmente en el país

Fue en julio de este año cuando supimos que Tesla ya estaba probando en Madrid los sistemas de conducción autónoma. España se abocaba así al futuro de la conducción sin conductor, pese a la negativa del Ayuntamiento local a que se realizasen las pruebas.

La posición de España al respecto acaba de cambiar radicalmente. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado el Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV) en el que han dado grandes beneficios a Tesla.

Concretamente, bajo este marco, la DGT ha otorgado acceso casi sin restricciones a Tesla para probar sus sistemas de conducción autónoma sin conductor (Full Self Driving o FSD), durante un año y sin limitaciones de vía, apostando prácticamente todo a esta tecnología.

España, la meca del FSD de Tesla

La DGT establece el programa ES-AV como un marco nacional para la realización de ensayos y operaciones comerciales de lo que la entidad considera como "vehículos automatizados, o conducidos de forma remota". Es decir, coches como los de Tesla.

La clave es que este marco regula la operabilidad como etapa previa a la puesta en servicio de estos vehículos en las vías públicas de España, cubriendo desde prototipos de pruebas hasta modelos de pre-homologación.

Interior del Tesla Model Y Performance con la nueva pantalla de 16 pulgadas Tesla El Androide Libre

En este sentido, la DGT autorizará y supervisará el régimen completo de operaciones y circulación para estas pruebas en vías abiertas, referenciando al Real Decreto Legislativo 6/2015, que incluye la aplicación de una pegatina distintiva que los seleccione como vehículos automatizados.

Los sistemas de autorización y acceso contemplan no solo los niveles 2, 3, 4 y 5 SAE, sino los coches de conducción remota. Se establecen en las fases de prueba tres tipos de fases en el programa, en función de varios factores distintivos.

La primera fase, por ejemplo, es la más controlada; se refiere a estados iniciales y pruebas en entornos controlados. Se contemplan entornos operacionales de hasta 3 vehículos, la obligación de que un operador de seguridad siempre esté presente y la presencia de un ODD restringido.

Es aquí donde entra Tesla y su reciente aprobación por parte de la DGT. Se ha habilitado una operabilidad de hasta 19 coches autorizados, con una validez de un año y por todo el territorio español, sin limitación respecto a vías de ámbito nacional.

Tesla Model Y Performance Tesla El Androide Libre

Los coches de Tesla de SAE 2 podrán circular prácticamente sin restricciones por el país, presumiblemente en una fase 3. Y es que la única fase que permite la operación simultánea de 10 vehículos o más es precisamente esta.

Dado que se han autorizado nada menos que 19 coches, es obvio entender que Tesla se ha englobado dentro de esta tercera fase, que es de lejos la que más beneficios da de cara a estas pruebas.

En esta fase, englobada en una fase de pre-despliegue previa a la puesta en servicio del vehículo o sistema, se incluyen las siguientes ventajas: cualquier ODD, cualquier sistema de acceso y también operaciones previas en fase 1 y 2, entre otros.

No solo eso; si bien el operador de seguridad remoto seguirá siendo exigible, no será necesario que haya un operador humano a bordo del coche. Se elimina así la figura del conductor de seguridad en estos coches automatizados.

Momento de la prueba de conducción autónoma de Tesla en Madrid. Tesla Omicrono

La DGT, eso sí, avisa que se deberá circular con placas temporales españolas o definitivas ubicadas en España, aunque de forma excepcional también se podrán permitir placas definitivas provenientes de la Unión Europea.

Tal es la ventaja de Tesla en este programa que es, con amplia diferencia, el titular con más coches autorizados dentro del programa. Y el que más libertad tiene; es el único en tener una localización ilimitada en toda España.

Dichas pruebas ya han comenzado, desde el 27 de noviembre de este año hasta su próxima finalización el 26 de noviembre de 2027. Cabe aclarar que el resto de vehículos autorizados más allá de Tesla pertenecen al nivel SAE de conducción autónoma 4.